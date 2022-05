Gazzelle in concerto a Milano: la scaletta

Prosegue con la sua attesissima seconda data, il Gazzelle Tour 2022 , che domani, mercoledì 11 maggio , farà tappa al Mediolanum Forum di Assago a Milano , per un concerto davvero indimenticabile. Dopo la riprogrammazione dello scorso inverno della tournée nei palazzetti, Gazzelle torna finalmente alla dimensione live per presentare per la prima volta dal vivo gli inediti del suo ultimo disco OK e del repack OK UN C***O, insieme a tutti i brani più famosi di repertorio. Ecco la possibile scaletta della serata.

Gazzelle in concerto al Mediolanum Forum di Assago

Dopo lo scoppiettante inizio della scorsa domenica 8 maggio quando Gazzelle (all’anagrafe Flavio Pardini) ha suonato dal vivo alla Grana Padano Arena di Mantova, arriva ora la seconda e attesissima data che farà cantare il pubblico milanese tra vecchi e nuovi fan di uno dei maggiori esponenti della scena indie-pop italiana. L’appuntamento è per le ore 21:00 di domani, mercoledì 11 maggio, al Forum di Assago (Milano) con una ricca scaletta che permetterà ai fan di ascoltare non solo le nuove hit di OK e del repack OK UN C***O, come Destri, Lacri-ma, Coltellata e Scusa, ma anche vecchie ed emozionanti ballad come l’ormai iconica Non sei tu, Scintille, Sayonara e l’ultimo singolo Fottuta canzone. Ecco la scaletta completa del Gazzelle Tour 2022, domani a Milano:

Scintille Meglio così Sbatti Nmrpm Nero Smpp Settembre Sayonara Greta Zucchero filato Sopra Coprimi le spalle Una canzone che non so Punk Non sei tu Tutta la vita Destri Fottuta canzone Scusa Quella te Lacri-ma 7 Ora che ti guardo bene Coltellata

Setlist non ufficiale, pertanto la disposizione dei brani in scaletta potrebbe cambiare.