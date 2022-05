Il video, introdotto da un testo della band, è stato realizzato in una freddissima fabbrica dismessa, dove per problemi di salute non è stato possibile girare le scene tutti insieme contemporaneamente

Siamo gli Ella Goda e la nostra musica è un mix di rock anglo-americano, cantautorato italiano, sintetizzatori anni 90, drumming punk e melodie accattivanti che con uno studio accurato caratterizzano il sound delle nostre composizioni. Non rinunciamo comunque a seguire un’evoluzione di suono contemporanea, riservando grande importanza alla stesura dei testi in italiano. Mentre il buio se ne va in uscita per l'etichetta Sorry Mom! e distribuzione ArtistFirst, è il terzo singolo che anticipa la pubblicazione del nostro secondo album. L'abbiamo scritta durante il primo lockdown da emergenza Covid, che nella nostra Val Seriana è stato molto pesante.

Speravamo che l'arrivo del caldo di primavera ci permettesse di uscire, di ricominciare, che si portasse via la morte come un male di stagione, che ci mettesse in moto ricordando anni passati in cui la primavera è stata per noi momento di rinascita. Come tutti sappiamo però non è stato esattamente così e anche noi abbiamo avuto una ripresa lenta e in sala prove ci si è ritrovati a singhiozzo, per via dei continui decreti di contenimento. In questo contesto straordinario abbiamo ricercato un groove estremamente quadrato ed essenziale che potesse dare alla canzone una struttura ritmica energica, in contrappunto al taglio malinconico delle armonie. In studio di registrazione i suoni hanno preso un taglio più moderno, il nostro produttore artistico FJD ha fatto un grande lavoro in tal senso: senza eccedere con le sovraincisioni e non stravolgendo la nostra essenzialità, cercando di togliere più che aggiungere, evidenziando le strutture pulsanti e dinamiche degli strumenti.

Il casuale incontro con Giulia Ottonello, tramite il nostro batterista Marco che aveva in precedenza suonato su un suo pezzo, ha portato al brano nuove potenzialità.

Lei è un'artista alquanto eclettica, una cantante straordinaria, che dopo aver vinto la seconda edizione di Amici ha intrapreso una carriera teatrale come protagonista nei più importanti musical nazionali, oltre che realizzare doppiaggi delle parti cantate di alcuni personaggi Disney. Inizialmente c'erano delle remore visto i due mondi musicali così differenti, ma sono scemate dalla prima volta che abbiamo sentito la sua voce eterea sul nostro strumentale prettamente rock, dove non ci sono tastiere o sintetizzatori, ma solo batteria, basso e chitarre. Giulia ha trovato armonie che si sono sposate perfettamente con quello che avevamo scritto e con la voce baritonale di Brian. Abbiamo pensato, probabilmente con ragione, che il tema della rinascita potesse toccare le sue corde. Il risultato è una canzone ricca di contrasti che la rendono identificativa ma allo stesso modo orecchiabile.



Per realizzare il videoclip ci siamo affidati a Romano Dubbini, un giovane regista che ha curato ogni singolo aspetto del lavoro in situazioni veramente al limite: siamo rimasti all'ultimo senza corrente, in una freddissima fabbrica dismessa, dove per problemi di salute non abbiamo nemmeno potuto girare le scene tutti insieme contemporaneamente. Romano ha ricreato le location e riscritto la sceneggiatura sul luogo per portare a termine il lavoro e, sebbene al momento sembravano problemi deleteri, alla fine il risvolto si è rivelato migliore dell'idea originale.



Quando la luce trafigge le tenebre, gli antipodi creano la magia.

Questa è "Mentre il buio se ne va".