Di Sabatino e Famulari, Giochi d'Acqua come vortici ipnotici: il video

Giochi d'Acqua è il brano che dà il titolo al nostro disco in uscita venerdì 13 con Egea Music. Il mio lavoro con Giovanna Famulari, straordinaria violoncellista e compagna in questo viaggio pieno di suoni ed emozioni. Dall’incontro delle nostre due anime ha preso vita una musica elegante e profonda. Ci sono accenti classici, richiami al Sudamerica, assoli di estrazione jazzistica, e una varietà di sensazioni straordinaria. Un lavoro da ascoltare a occhi chiusi per immaginare mondi lontani e farsi trasportare da un'onda emotiva sempre in movimento. È come se insieme avessimo potuto giocare liberamente lungo il corso di un fiume definito da me, con le sue anse, le sue rapide, la sua foce tranquilla, mi ha confessato Giovanna.



La composizione Giochi d'Acqua, nata come le altre, dalla mia penna, racchiude nelle sue pagine l’essenza del nostro lavoro discografico. Un rincorrersi continuo alla ricerca di un dialogo fatto di dinamiche, tecnica strumentale, respiri, ma soprattutto

amore per la musica. Nei due minuti di brano c’è spazio anche per una breve improvvisazione del pianoforte, che colora di jazz una composizione molto vicina alla musica classica. Il video racconta alla perfezione la mia idea iniziale riuscendo

inoltre a interpretare i giochi d’acqua in maniera poetica e originale. Il concept, i disegni e la regia sono di Carmine Di Giandomenico, fumettista e disegnatore già collaboratore di Marvel e DC Comics. Egli ha creato una ballerina d’acqua che

volteggia sinuosa avvolta dalle bolle, tra archetto e corde di violoncello, talvolta circondata dai tasti del pianoforte. Il tutto animato e arricchito dagli splendidi effetti digitali di Ermanno Di Nicola, che con Carmine ha realizzato - un paio di anni fa - anche il video di Claudio Baglioni “Uomo di varie età”. Carmine è stato capace di rendere con le immagini il danzare delle note del piano e del violoncello lungo le correnti del jazz, della classica, della new age, e la sua splendida ed eterea ballerina, rappresenta al meglio la musica bella di cui tutti noi abbiamo tanto bisogno e che io e Giovanna abbiamo avuto la fortuna di incontrare nelle nostre vite.



La ballerina, il violoncello e i tasti del piano si cercano, si inseguono, dando vita a un emozionante girotondo danzante e a meravigliose schermaglie, con il “filo rosso” dell’acqua a sottolineare ogni movimento dei protagonisti. Piano e violoncello immersi in una danza calibrata morbida ed energica da rendere perfettamente questa dimensione di movimento accogliente. Questa magia sonora ha subito suscitato nel regista una immagine ben precisa: la ballerina d'acqua che danza e salta in perfetta armonia con le sonorità create dai due musicisti. Alla ricerca dell'essenza. Entrambi gli strumenti accarezzati ed energicamente esaltati, in perfetto equilibrio. Visivamente questa elaborazione musicale creata da me e

Giovanna, per bellezza ed energia, ricorda a tutti noi che siamo stati coinvolti nella realizzazione di questo bellissimo video l'inseguimento tra Apollo e Dafne. Il video si conclude con una stupenda piroetta della ballerina in caduta libera, in assoluta sincronia tra movenze e note musicali.