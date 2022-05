Zoda esce dal suo Inferno con un urlo che trasforma il buio in luce

Inferno è il nuovo singolo del rapper Zoda disponibile da venerdì 6 maggio su tutte le principali piattaforme digitali distribuito da Believe. L’artista romano torna sulla scena con un brano estremamente personale in cui condensa ed esorcizza i momenti e i pensieri più bui del suo vissuto. Solitudine, senso di vuoto, paura e ansia prendono vita e trovano una loro forma nel testo attraverso immagini, flussi di coscienza e giochi di parole, un urlo arrabbiato che ambisce a superare la coltre dell’oscurità per trovare la luce. Come già dimostrato con i singoli passati, Zoda non ha paura di mettersi completamente a nudo davanti al suo pubblico e di dare accesso a chi lo ascolta dentro alle pieghe della propria vulnerabilità.



L’artwork ripercorre l’immaginario del brano attraverso la raffigurazione della stampa dell’artista francese Gustave Doré che riprende i gironi dell’inferno di Dante Alighieri. Nel particolare è possibile vedere i dettagli del disegno in cui è evidente la rappresentazione simbolica del contrasto tra chiaro e scuro, per ricordare che c’è sempre speranza anche nei momenti più bui. Le sonorità, grazie alla produzione curata da Mattia Apruzzese (Room Hill), sono una fotografia dei sentimenti dell’artista con un sound caratterizzato da beat e strumentali cupi e malinconici.