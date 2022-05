"Venticinque", il podcast sull'ultimo quarto di secolo musicale

Manca una settimana all'uscita del primo atto di “Venticinque. 1997-2022”, il nuovo podcast di LifeGate Radio e Rockit la cui missione è quella di raccontare l'ultimo quarto di secolo della musica italiana. È atteso per l'11 maggio il primo capitolo, l'episodio numero uno che darà il la, letteralmente, è un racconto polifonico e corale, a un puzzle musicale tanto variegato quanto a incastro perfetto.



Venticinque appuntamenti, come il titolo, con altrettante storie uniche, artisti iconici che ci hanno accompagnato in CD, in MP3, in radio in auto, in radio in ufficio, uscendo dallo stereo di casa, in cuffia, dagli auricolari e infine in streaming per due decenni e mezzo, dal 1997 a oggi.



Dall'11 maggio arriva su tutte le piattaforme di streaming questo nuovo format che fa gola ai musicofili, quindi "fa orecchio" dovremmo dire, più che gola…



Obiettivo: raccontare tutto quanto, ogni dettaglio della musica che ha cambiato il nostro Paese, dalle modalità di fruizione alla vetta delle classifiche.

A produrlo ci sono due mostri sacri delle sette note italiane, benché stiano dietro le quinte: due dei nomi di riferimento della musica del nostro Paese che non calcano il palco ma ci raccontano la musica in ogni sua forma e declinazione, ossia Rockit e LifeGate Radio.

Rockit è il magazine musicale di riferimento per la nuova musica del Belpaese mentre LifeGate è molto più che una radio: è diventata un vero e proprio simbolo, un fatto di costume, di etica e di scelta di vita che oltrepassa decisamente il confine delle sette note. Parliamo infatti di uno dei poli principali della sostenibilità in Italia, un'azienda che dal lontano 2000 si prefigge di sensibilizzare il proprio pubblico.



LifeGate Radio non è certo alle prime armi per quanto riguarda il mondo dei podcast, anzi: l’apprezzato audiodocumentario dedicato a Colapesce e Dimartino a Sanremo e Vado a trovare mio padre, con protagonista Maurizio Carucci, sono due esempi di come questo editore si stia affiancando sempre di più a questo nuovo modo di raccontare, così in voga negli ultimi tempi.

Rockit è invece qui al suo esordio nel mondo dei podcast, portando quindi con sé il tipico entusiasmo di chi si approccia a qualcosa di nuovo.



“A settembre durante una chiacchierata con Carlo Pastore e Dario Falcini di Rockit ci siamo detti che sarebbe stato bello unire le forze, lavorare ad un progetto a quattro mani LifeGate e Rockit”, racconta a Sky TG 24 Giacomo De Poli, direttore artistico di LifeGate Radio che ha scritto il podcast assieme al direttore di Rockit, Dario Falcini, e all’audiodocumentarista Marco Rip. “Ci siamo trovati d'accordo sul fatto che sarebbe stato bello documentare un periodo importante per questo Paese: un quarto di secolo - dal 1997 ad oggi - in cui ogni cosa è cambiata per la musica italiana (e per tutti noi). Ovviamente ci siamo lasciati prendere la mano e da una storia sono diventate... Venticinque!”.