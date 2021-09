Maurizio Carucci degli Ex-Otago ci racconta il suo toccante podcast

L'intervista a Maurizio Carucci per Sky TG24



approfondimento

Ex-Otago su un murales realizzato dal leccese Chekos

Abbiamo raggiunto Maurizio Carucci perché non potevamo non chiedergli cosa si prova ad aver vissuto sulla propria pelle un viaggio dell'anima del genere.

Ecco cosa il cantautore ha raccontato a Sky TG24.



Come è nata l’idea del podcast?

L’idea è nata da Giacomo de Poli e Marco Rip. Hanno letto per caso il mio post in cui annunciavo questo viaggio, mi hanno chiamato e ci siamo organizzati.



Dentro a questo progetto quanta vita c’è, quanto sogno e quanto viaggio?

Beh senza dubbio prima di tutto c’è il viaggio che di per sé è contenitore di vita e di sogno. Viaggio proprio per mischiare la realtà con l’immaginazione, il viaggio per me è lo spazio e il momento che intercorre tra un passo e l’altro. È uno spazio vuoto utile per costruire tempi, giornate e vite nuove.



Ti definisci agricoltore e cantautore. Come coniughi queste due carriere? C’è della musica nella tua agricoltura e, viceversa, dell’agricoltura nella tua musica? Sono due campi (!) simili in qualcosa?

Ma sì, più che mi definisco, lo sono. Mi occupo di musica e di agricoltura e lì in mezzo ho trovato un po’ di equilibrio. Tutto si mischia, di sicuro in agricoltura c’è molta musica, c’è molto ritmo, e i suoni della natura a volte sono meglio delle canzoni. Nella musica, nella mia per lo meno, cerco di far entrare sempre molta natura, perché è un elemento che amo, che mi tranquillizza, che mi riporta alle mie origini, e mi suggerisce ogni volta di ridimensionare le mie ansie, le mie preoccupazioni, le mie ambizioni. Mi riporta a una dimensione piccola, come gli esseri umani.



Hai attraversato l’Italia in bici assieme a un amico, Massimo Martina. Con il senno di poi, è un viaggio e un’esperienza che avresti preferito fare in solitaria?

Ma no assolutamente lo rifarei tale e quale. Il viaggio è un qualcosa di sacro, una volta partiti non si torna indietro, si ascolta ciò che ha da dirci e ci si abbandona.



Questa operazione è stata veramente qualcosa di catartico per te? È riuscita in qualche modo a farti esorcizzare un po’ del dolore, del lutto, della perdita? Comunque incolmabili, chiaramente.

Certamente, prima di tutto la musica soprattutto, ma anche i viaggi mi aiutano a trasformare un poco la realtà, cambiargli aspetto e mi permette di buttare fuori, di sfogarmi, di liberarmi. La musica, così come i viaggi, in qualche modo e misura sono degli strumenti che trasformano, rimodellano, cambiano il colore della realtà, aprono porte, accarezzano, comprendono.



Se non siamo indiscreti né indelicati, possiamo chiederti se tuo padre è mancato prima di sapere che il figlio (per il quale “sognava una vita di musica” per te, come tu stesso hai dichiarato) è diventato una celebrità delle sette note italiane?

Purtroppo mio padre è mancato prima, ma anche quando ero meno popolare, un po’ di nascosto, con gli amici si vantava molto di me, era orgoglioso di ciò che facevo.



Tu sei davvero, per dirla in musica, il “One Man Band” di questo progetto: hai curato musiche, testi, fotografie, grafiche e parte della produzione. Come fai a fare tutto (e a farlo bene, soprattutto)? È più il tuo animo da musicista o quello da agricoltore che ti guida? Nel senso: un agricoltore non è specializzato nella semina o nell’aratura o nella raccolta: fa tutto. Molti musicisti di oggi invece fanno benissimo il proprio ma se gli chiedi qualcosa che va oltre quel “proprio” arrancano.

Sono sempre stato amante del saper fare. Siamo nell’epoca della delega e dell’iperspecializzazione. Io preferisco, magari sbagliando, imparare a svolgere i lavori primari di cui gli esseri umani hanno bisogno, come ad esempio produrre cibo, produrre legna che servirà a scaldarmi durante l’inverno, rappezzarmi qualche vestito, cucinare. Mi interessa saper fare e ho il sospetto che questo mio interesse nasconda anche un’idea politica, in qualche misura antagonista ai costumi del nostro tempo… Sicuramente il mestiere del contadino mi ha fatto scoprire questa possibilità, mi ha dato la possibilità di percorrere la strada che sto percorrendo, che poi è la mia vita.



Qual è stata la cosa più difficile di questo percorso, sia sul piano emotivo sia anche su quello fisico dato che si tratta di un viaggio in bicicletta dove quindi il sudore si mescola alle lacrime?

Beh sul piano fisico di sicuro pedalare più di cento chilometri al giorno per dodici giorni non è stata proprio una passeggiata. Devo dire la verità, non ho fatto molta fatica, le mie gambe erano allenate e i chilometri che facevamo tutti i giorni non mi pesavano più di tanto, cammino da quando sono bambino e negli ultimi dieci anni ho fatto diversi viaggi lunghi a piedi. Per quanto riguarda l’aspetto emotivo, il momento più intenso l’ho provato quando sono arrivato a Taranto, nel suo quartiere, davanti al portone in cui è cresciuto. In quel posto sono rimasto intontito per un po’, non sapevo bene né cosa fare né cosa dire. Sono stato lì e basta.



Quanto del Maurizio Carucci come leader degli Ex-Otago c’è qui dentro? Zero? 30%? 50%?

Mah non saprei, credo intorno al 100% io sono questa cosa qui ovunque, con i miei difetti e le miei virtù. Ovunque io mi trovi e qualsiasi cosa faccia non ho altre possibilità, sono sempre io.





Parlaci dei tuoi progetti futuri, musicali e "para-musicali" come questo qui.

Nell’immediato futuro sto lavorando al mio disco solista, sto ultimando le varie registrazioni e produzioni. Ho scritto un libro che si chiama “Camminare in Val Borbera” sulle camminate della mia valle, che uscirà a breve. Credo che in autunno mi ritirerò per qualche tempo, forse una settimana in un eremo in toscana, andandoci in bicicletta. Per quanto riguarda la campagna, siamo prossimi alla vendemmia e spero in futuro che le vigne che ho piantato vadano in piena produzione. Spero anche che Cascina Barbàn continui a offrire una testimonianza di come si può stare dentro all’agricoltura in maniera differente rispetto come si faceva nei decenni passati, e di come si possa vivere una vita in concertazione con la natura senza necessariamente isolarsi dalla società.