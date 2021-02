Massimo Pericolo, il nuovo singolo è "Bugie"

È fissato per il 19 febbraio il ritorno di Massimo Pericolo, uno dei rapper più apprezzati della scena musicale. “Bugie”, questo il titolo del nuovo singolo, sarà prodotto da Crookers già presente nel singolo di debutto “7 miliardi” e che con Nic Sarno ha prodotto l’intero album “Scialla Semper”. Tra le collaborazioni del produttore anche quelle con Machete crew, Speranza, Barracano e Marracash. L’ultimo singolo di Massimo Pericolo è stato “Beretta” pubblicato a luglio e che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera del giovane rapper che con l’album di debutto ha conquistato il disco di platino.

Il post per annunciare il singolo “Bugie”

“Bugie” è stato annunciato dallo stesso Massimo Pericolo con un post sui social dove ha spiegato le sensazioni che hanno portato alla nascita del brano. “Da quando da bambino ho capito che potevo decidere cosa fare ma non cosa volere non riesco nemmeno a contare le volte che ho pensato di farla finita pur di non vivere in un mondo come questo – scrive Massimo Pericolo. “Le persone non riescono a vivere senza mentire, se accettassimo il casino senza senso che è la vita non faremmo più un c***o”, prosegue il rapper spiegando poi il suo punto di vista “Io sinceramente non so come faccio. Sicuramente mentendo a me stesso. Sicuramente scrivendo. Voglio solo stare il meglio possibile prima di schiattare. Questo è il senso. Niente giusto o sbagliato, nessuna morale”.