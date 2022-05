Marina Rei e Carmen Consoli, un momento di felicità è un brano insieme

Marina Rei e Carmen Consoli, due muse della musica, uniscono le loro voci, i loro strumenti e le loro scritture per la prima volta in un brano inedito, dopo quasi 30 anni di amicizia e collaborazioni live. Dopo aver incendiato il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, il 6 maggio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali "Un momento di felicità" (OTR live/Believe), una piccola perla che si muove tra sonorità acustiche e un testo riflessivo e penetrante insieme "La smania di rincorrerci nel tempo...Scaldarsi sotto il sole per restare più vicino. Guardarsi e riconoscersi per come siamo. Bastava così poco, quello che volevo, soltanto un momento di felicità".