Festival di Cannes, sul red carpet la modella Nabila De Raco

Festival di Cannes 2024, Naomi e Anya Taylor-Joy sul red carpet. FOTO

Gli scenari futuristici del film in prima mondiale di questa sera, “Furiosa - A Mad Max Saga”, ispirano gli outfit elaborati di alcune delle ospiti della prestigiosa kermesse. Ma per la maggior parte, specie per le veterane della Croisette, il dress code è sempre lo stesso: elegante, sofisticato e pieno di gioelli A cura di Vittoria Romagnuolo

La presenza delle star hollywoodiane di Furiosa - A Mad Max Saga spinge le ospiti del Festival di Cannes 2024 ad alzare la posta dello stile e a sfoggiare look da cui è impossibile staccare gli occhi. Spettacolare l'outfit della ex Miss Francia e Miss Universo Iris Mittenaere, un black dress elegantissimo di Stephane Rolland con strascico e spacco ultra seducente, caratterizzato da una maxi decorazione metallica dorata che avvolge la modella come un rovo di spine

L'attrice Elena Lenina è una stella (tridimensionale) tra le stelle. L'artista russa non manca mai l'appuntamento con lo stile quando compare su un red carpet