Madame in concerto a Milano, la scaletta

Nella serata di ieri, martedì 3 maggio, Madame , nome d’arte della cantante Francesca Calearo , ha potuto iniziare il suo Madame in tour 2022, che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso dicembre per poi essere rinviato di cinque mesi. La prima delle tre date all’Alcatraz di Milano, oltre a registrare il pienone, ha mandato in visibilio il pubblico presente, a coronamento così di un inizio di 2022 pieno di soddisfazioni per Madame.

Madame canta i suoi successi

approfondimento

La cantante ha iniziato a farsi conoscere nel 2019 con il brano Sciccherie, presente in scaletta, addirittura condiviso su Instagram da Cristiano Ronaldo, il bomber del Manchester United, che ha aiutato ad accrescere in maniera repentina la sua popolarità. Tra i successi, non può mancare Voce che l’ha fatta conoscere ancor di più perché presentata durante l’edizione 2021 del Festival di Sanremo, dove si è classifica all’ottavo posto. Il 19 marzo 2021 è uscito il suo primo album intitolato Madame, che la cantante ripropone durante la scaletta dei suoi concerti. Tra le canzoni previste in questa opera, c’è Clito, Il mio amico, Tu mi hai capito, Marea, Baby, Bugie scritte e interpretate in collaborazione con altri colleghi come Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Rkomi per citarne alcuni. Inoltre, nella scaletta non può mancare Tutti muoiono realizzata con Blanco, ma anche Anna e L’eccezione. Quest’ultima canzone è stata scelta per essere la colonna sonora di Bang Bang Baby, nuova serie tv in onda dal 28 aprile su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).