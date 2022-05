Jack Harlow, la tracklist del disco Come Home The Kids Miss You

Sony Pictures Entertainment ha annunciato l’uscita della speciale versione in digitale per il 17 maggio Condividi

Venerdì 6 maggio Jack Harlow pubblicherà il nuovo atteso album Come Home The Kids Miss You. Nelle scorse ore l’artista ha annunciato la tracklist del disco svelandone anche le collaborazioni.

jack harlow, la tracklist Jackman Thomas Harlow, questo il nome all’anagrafe, è tra gli artisti in maggior ascesa nel panorama discografico internazionale. Dopo il successo di Nail Tech e la prima posizione di First Class nella prestigiosa US Billboard Hot 100, il cantante è ora pronto per l’uscita del nuovo progetto discografico.

approfondimento Jack Harlow vuole fare musica con Dolly Parton Nelle scorse ore Jack Harlow ha rivelato la tracklist del disco che conterrà featuring con celebri nomi della musica, ovvero Pharrell, Drake, Justin Timberlake e Lil Wayne.

approfondimento Jack Harlow, il nuovo album è Come Home The Kids Miss You Ecco la tracklist dell’album Come Home The Kids Miss You: Talk Of The Town Young Harley I’d Do Anything To Make You Smile First Class Dua Lipa Side Piece Movie star (feat. Pharrell) Lil Secret I Got A Shot Churchill Down (feat. Drake) Like A Blade Of Grass Parent Trap (feat. Justin Timberlake) Poison (feat. Lil Wayne) Nail Tech State Fair

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Harlow (@jackharlow) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie