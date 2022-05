Dolcenera, pubblicato il video del nuovo brano Spacecraft

Dolcenera ha raccontato la nascita di Spacecraft su Instagram: “Quando la pandemia ci ha rinchiusi in pochi metri quadri, mi è sembrato di vivere in una realtà distopica futurista”

Lo spacecraft di Dolcenera è partito in direzione di mondi sconosciuti. L’artista ha ufficialmente alzato il sipario sulla sua nuova era discografica sorprendo il pubblico con un brano che ha immediatamente raccolto grandi consensi .

Nei giorni scorsi Dolcenera ha lanciato in orbita l’esplosivo brano nel quale ha sapientemente mescolato sonorità differenti dando vita a un viaggio spaziale.

Spacecraft è il titolo del singolo che ha segnato l’atteso ritorno dell’artista affermatasi come una delle cantanti più amate e riconoscibili del panorama musicale.

La cantante ha raccontato la nascita del brano con un lungo messaggio agli oltre 230.000 follower: “Ho sempre avuto la passione per la conoscenza dello spazio. Ho sbagliato a fare ingegneria meccanica, avrei dovuto fare fisica o ingegneria aerospaziale… quando la pandemia ci ha rinchiusi in pochi metri quadri, mi è sembrato di vivere in una realtà distopica futurista”.