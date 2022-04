VIdeoclip Italia Awards 2022, ecco la shortlist

E' stata annunciata oggi la shortlist dei Vidoeclip Italia Awards. laprima edizione del concorso italiano che intende premiare le eccellenze di questa forma d’arte. Lpremiazione si terrà il 29 Maggio a conclusione di un meeting ospitato dal club Monk a Roma, nel corso della quale verranno annunciati i vincitori delle diverse categorie tecniche. Sono molte le donne candidate nelle diverse sezioni, mentre tra i favoriri c'è Enea Colombi. , regista poco più che ventenne.



Videoclip Italia Awards è il più completo premio dedicato alla produzione audiovisiva di video musicali, creato per premiare i migliori video per ciascun genere - pop, rock, rap, elettronica, indie, alternative - ma anche i migliori registi (incluso un premio per i giovani emergenti) e i migliori tecnici del settore. Ci saranno infatti premi per la direzione della fotografia, il montaggio, gli effetti speciali, il colour grading, lo styling, il make-up & hair e la scenografia, più due premi speciali dedicati all'animazione e al videoclip low budget, Infine un premio andrà al miglior videoclip internazionale.