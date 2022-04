Samuele Bersani in concerto al Tuscany Hall di Firenze

Accompagnato dalla magica musica di una band live, Samuele Bersani si prepara a riaccendere le luci del suo Cinema Samuele Tour in partenza questa sera, mercoledì 27 aprile, dalla Tuscany Hall di Firenze. L’appuntamento è per le ore 21 con una scaletta che ripercorrerà i trent’anni di carriera di un artista senza tempo, amato da vecchie e nuove generazioni Condividi

Tra i palchi di numerose città italiane che stanno riprendendo vita con tanta musica dal vivo, anche quello della Tuscany Hall di Firenze, che proprio in questa magica sera di mercoledì 27 aprile 2022, accoglie la musica e la poesia di uno dei cantautori italiani più apprezzati di sempre. Stiamo parlando di Samuele Bersani e del suo Cinema Samuele Tour. L’appuntamento è in realtà l’atteso recupero del concerto di maggio 2021, purtroppo rimandato di un anno a causa del persistere della pandemia che per molto tempo ha imposto stop di maestranze e spettacoli per il rispetto del distanziamento sociale e del protocollo sanitario.

Samuele Bersani oggi alla Tuscany Hall di Firenze con la sua band approfondimento Samuele Bersani: da "Freak" a "Cattiva", i migliori successi Non sarà da solo, Samuele Bersani nella sua esibizione odierna alla Tuscany Hall di Firenze. La voce di Spaccacuore e Giudizi Universali si prepara a portare anche nel capoluogo toscano tutta la magia del suo Cinema Samuele Tour, lo spettacolo prodotto da Friends & Parters che riporta in scena il meglio dei 30 anni di carriera dell’artista riminese. Quali brani sono attesi in scaletta? Durante lo show ci sarà sicuramente spazio per vere e proprie pietre miliari del repertorio di Bersani, dalle già citate Spaccacuore e Giudizi Universali, fino a Chicco e Spillo, Le mie parole, Psyco, Coccodrilli, in un’alternarsi perfetto con gli inediti del nuovo disco Cinema Samuele uscito il 2 ottobre del 2020 e mai presentato dal vivo, come i brani Harakiri, Il tuo ricordo, Le Abbagnale, Pixel e Mezza Bugia. Con Bersani sul palco, una ricca band composta da sette musicisti, tra fiati, percussioni, pianoforte, due tastiere, due chitarre, basso e batteria.

Tutte le date del Cinema Samuele Tour approfondimento Samuele Bersani, dal Giudizio Universale a oggi Saranno ben 9 le date del Cinema Samuele Tour in partenza proprio questa sera, mercoledì 27 aprile, dalla Tuscany Hall fiorentina. Ecco il calendario completo e aggiornato di tutti gli show di Samuele Bersani: Mercoledì 27 aprile 2022 – Firenze, Tuscany Hall

Sabato 30 aprile 2022 – Torino, Teatro Colosseo

Giovedì 5 maggio 2022 – Assisi (PG), Teatro Lyrick

Venerdì 6 maggio 2022 – Pescara, Teatro Massimo

Domenica 8 maggio 2022 – Roma, Auditorium Parco della Musica

Martedì 10 maggio 2022 – Rimini, Teatro Galli

Venerdì 13 maggio 2022 – Pordenone, Teatro Verdi

Lunedì 16 maggio 2022 – Padova, Gran Teatro Geox

Mercoledì 25 maggio 2022 – Trento, Auditorium Santa Chiara Come annunciato dagli organizzatori degli spettacoli di Friends & Partners, restano validi i biglietti già acquistati in precedenza per le date rimandate al 2022. Per l’acquisto di nuovi ticket di ingresso rivolgersi invece alle biglietterie online e fisiche autorizzate, come quelle del circuito TicketOne e Ticketmaster.