Greta, la loro allegra mestizia dice che... Mi Gira la Testa: il video

Mi Gira La Testa, il nostro nuovo singolo in uscita il 29 aprile, racconta l’incontro di due persone che hanno condiviso una storia d’amore insieme. La canzone descrive i vari momenti legati ad una serata in cui gli sguardi si incontrano e provocano diverse emozioni, tra cui la malinconia e il ricordo della storia d’amore passata. L’intento nel scrivere la canzone è stato quello di raccontare una tipica serata giovanile, tra i locali che suonano canzoni e i drink che scorrono nelle vene.



Ci Gira La Testa per vari motivi: per l’ebrezza del momento, per la confusione dentro alla testa, per il turbinio di emozioni che il momento scatena. Mi Gira La Testa è proprio questo: raccontare i cambiamenti personali ed emotivi che caratterizzano un giovane innamorato che rivede con gli stessi occhi una persona che non condivide più con lei determinate emozioni. Il video, scritto con Kore, cerca di descrivere la rottura, l’emozioni che crescono e la rinascita, rappresentate a loro volta con il martello, i colori e il fuoco. Inoltre, il video vuole rappresentare anche il cambiamento

storico che stiamo vivendo noi giovani, la confusione ma anche la felicità, l’energia, emozioni che devono tornare ad essere forti e presenti dopo due anni di pandemia e di chiusure in tutto il mondo.



La canzone è scritta in chiave malinconica ma ha una parte strumentale prettamente allegra. Ci piace questo dualismo, questo contrasto perchè esprime al meglio anche il contrasto emotivo e la lotta che dentro di noi affiora ogni volta che due emozioni si scontrano, tra pancia, cuore e cervello. Mi Gira La Testa farà ballare le persone, le farà sorridere ma anche riflettere e ripensare a dei momenti che magari qualcuno ha, come noi, già vissuto. Speriamo che sia una canzone che possa scatenare le persone, che possa trasmettere energia e spensieratezza, per un’estate, finalmente, di nuovo

viva e piena di musica.