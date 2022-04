Nunzio Da Vinci e Pardo Remix presentano Tech Pride: il video

Ci chiamiamo Nunzio Da Vinci e Pardo Remix. Siamo una coppia di artisti quarantenni, Nunzio originario di Palermo e Pardo di Roma, ma entrambi da moltissimi anni a Milano, e condividiamo tutto nella vita come nella carriera artistica. Grazie alla collaborazione con la Stay Record e, in particolare, ai consigli e alla cooperazione di Vinn Camporeale, è uscito il nostro nuovo disco TECH PRIDE, un disco di genere Tech House, esplosivo, pieno di vitalità e tutto da ballare. TECH PRIDE è il nostro terzo disco, un brano che celebra la vita e la voglia di festeggiare con dei ritmi incalzanti e

con l’accattivante accordo di violini orientali. Secondo noi non si riesce a smettere di ballare ascoltandolo e siamo sicuri che trascinerà anche voi!



Abbiamo preso ispirazione per questo nostro terzo EP dalle allegre atmosfere dei Gay Pride e dalla voglia di far festa insieme che trasmettono. Per evidenziare maggiormente questo aspetto di festa abbiamo deciso di girare il video clip nella Gay Street milanese più in voga del momento, via Lecco, e all’interno dei locali più di tendenza in questa zona, in particolare il Leccomilano e il Memà, e con l’occasione ringraziamo per la disponibilità offerta il proprietario Paolo Sassi. Anche il video è

improntato ad un’atmosfera di festa piena di colori e di effetti speciali. Grazie al regista Raffaele Macrì, al videomaker Francesco Roveda e al montaggio d’eccezione in collaborazione con il nostro produttore Vinn Camporeale è stato possibile realizzare un video clip veramente accattivante e che trasmette appieno la voglia di far festa intrinseca al nostro brano. Siamo molto orgogliosi e contenti di annunciare che il video clip sta già ottenendo ottimi ascolti su You Tube Music.



Attualmente i nostri dischi sono disponibili su tutte le maggiori piattaforme e siamo certi che faranno ballare milioni di persone. In particolare grazie alla prestigiosa distribuzione della Universal Music siamo certi che raggiungeremo moltissime persone. I nostri progetti musicali per il futuro si orientano su altri dischi tutti da ballare e che facciano esplodere i dance floors con ritmi Tech House molto ritmati, con sonorità ibizenche e con una scelta strumentale non convenzionale che prevede l’inserimento di strumenti provenienti dai contesti più disparati.



La nostra scelta musicale nasce dalla nostra esperienza precedente come DJ, soprattutto Nunzio è un DJ storico delle notti milanesi da oltre 24 anni che tra l’altro ha avuto l’onore di essere stato Official DJ di Dolce&Gabbana e di aver suonato in molte le feste tra cui il Vogue Fashion Night Out a Milano dove ha condiviso la consolle con nomi di calibro mondiale come Bob Sinclar, David Morales e molti altri.

Non vi resta, quindi, che aspettare l’uscita dei nostri nuovi dischi e vi aspettiamo per ballare con noi e per scatenarci insieme sui dance floors più prestigiosi!