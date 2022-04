Laura Castronuovo sente passione Dove l'Aria Profuma di Te: il video

Mi chiamo Laura Castronuovo e sono una cantautrice di origine lucana. Lo scorso 8 Aprile è uscito il mio ultimo singolo, “Dove l’aria profuma di te”, dedicato all’argomento che mi sta più a cuore in assoluto nella vita, l’Amore! Tormentato o romantico, ribelle o placato questo sentimento si presenta con mille sfaccettature, spesso complicato quanto vitale nella vita di ognuno di noi; può arricchire, ma anche distruggere, può portare gioia o paura, è traguardi e ostacoli allo stesso tempo. Interpreto questo mio nuovo lavoro mettendo intensità, passione. Per me l' “Amore” è dove senti di essere a casa, quella casa che spesso si costruisce fra le nuvole, quel posto in cui senti di dover abitare, dove l'aria profuma pienamente solo di amor. Il titolo del brano racchiude proprio questo concetto di base, questo smarrimento che poi si conclude con una sorta di rassicurazione “intima” che ci vede ritornare dove abbiamo l’affetto più caro, quello unico e vero, dove sentiamo quei profumi a noi vicini.... che suscitano benessere. Per me l’Amore resta e resterà sempre il motore che dà un senso alla vita ed è proprio questo che emerge dall’Essere più profondo di me, un argomento che ho affrontato in forme diverse anche nei precedenti singoli come il mio primo inedito dal titolo “Ali in Prestito” o come in “Dillo alla luna”, un omaggio al meraviglioso mondo magico di questo satellite naturale.



Nel singolo del 2021 “Meritiamo il sole”, invece affronto un argomento molto sentito quello del conflitto interiore con se stessi e con i genitori durante l’adolescenza. Tornando a “Dove l’aria profuma di te” gli autori del brano sono Remo Elia e Luca Sala. Per il video è stata scelta una location storica, molto particolare, il Teatro Tempio San Nicola, nel Comune di Pietravairano, in provincia di Caserta. Grazie al regista Nilo Sciarrone, all’aiuto regia Salvo Polverino e alla post produzione dell’agenzia Ego Factory abbiamo ricreato un’atmosfera suggestiva nel dialogo tra me e l’attore Leonardo Di Costanzo che interpreta il ruolo dell’amore inteso in senso generale, non per forza tra partner. Il senso al quale io faccio riferimento è l’amore per la vita, dove si respira amore c’è vita. I primi piani sui volti o sulle mani che si intrecciano dietro la schiena, simboleggiano l’intensità di questo sentimento che abbandona e lega fortemente due individui, insinuandosi profondamente dentro l’anima. Oltre a questo splendido teatro antico a cielo aperto il tocco visivo più evidente è dato dagli abiti bianchi che indossiamo, il mio interamente disegnato e cucito dall’artigiana Antonietta Arleo che ha creato e realizzato anche gli accessori. Completa il tutto lo styling e il raffinato “make up artist” curato da Rossella Zeppetella. Sono molto soddisfatta di tutto il lavoro fin qui realizzato, e attualmente sto vivendo un periodo di vivacità artistica che mi permette di esprimere con la mia musica tutta la forza e l’amore che metto nelle cose della mia vita.