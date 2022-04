Un viaggio che parte dalle già conosciute Eden ed Equatore, con Margherita Vicario, per approdare su una ricca tracklist di nuovi brani. È questo il significato di Xenoverso , il nuovo album di Rancore , uscito lo scorso venerdì 15 aprile , dopo la duplice esperienza del rapper italiano a Sanremo. Rancore è difatti diventato noto al grande pubblico solo nel 2019, in occasione della sua prima esperienza sul palco ligure, accanto a Daniele Silvestri in Argento Vivo e l’anno successivo da solista con Eden, che gli ha permesso di vincere il Premio Bardotti al Miglior Testo. Anticipato dalla release dei singoli Lontano 2036 , X Agosto 2048 e Arakno 2100 , usciti lo scorso 4 aprile, Xenoverso è il nuovo album di Rancore che, in una sorta di metalinguaggio e sempre nuovi significati e suggestioni da captare ad ogni ascolto, è capace di esplorare il più prossimo futuro in un ipotetico viaggio tra realtà e fantasia, supportato dalle caratteristiche rime e flow del rapper.

Rancore racconta Xenoverso

Per Rancore, Xenoverso è il termine migliore per esprimere la realtà in cui vive, “un’epoca incastrata nel presente, dove la verità è imprigionata in ciò che è tangibile e dimostrabile”. Bisogna però sapere che esistono anche cose che non conosciamo e che non si possono spiegare, “tante storie che si muovono fuori dal nostro presente, tante vite che viaggiano fuori dalla nostra realtà quotidiana e tanti mondi nascosti dietro gli angoli dell’Universo”. Con Xenoverso, Rancore sintetizza questa sua visione e la abbina ad un vero e proprio diario di bordo in musica dove il rapper non si impegna solo a scrivere e cantare le sue sensazioni verso quello che vive, ma cerca di restituirne una vera e propria fotografia, un disegno di quell’avventura chiamata vita. “Xenoverso è un mondo che parte da un disco ma che forse può andare oltre. Tra piante, animali, sistemi, leggi fisiche, storie ed avventure, sono qui per raccontarvi tutto. Sperando che, anche in questo caso, sia la fantasia il vero motore per descrivere la realtà”.

Xenoverso, tra tracklist ed esperienza virtuale

Il viaggio di Xenoverso, utilizzato da Rancore per descrivere la realtà, è composto da una ricca tracklist di ben 17 brani dove su tutte si mostrano le già edite Eden (ft. Dardust, Sanremo 2020) ed Equatore (ft. Margherita Vicario), oltre che le lettere in musica rilasciate a inizio aprile, Lontano 2036, X Agosto 2048 e Arakno 2100. A spiccare su titoli insoliti e magnetici, sono però le numerose collaborazioni che Tarek Iurcich ha scelto di inserire nel suo nuovo disco, a partire anche dal giovanissimo rapper Nayt e dalla ricca schiera di producer tra cui Dade, d.whale, Michelangelo, Meiden e Jano. Ecco la tracklist ufficiale di Xenoverso:

Ombra Freccia Federico Guardie&Ladri feat. Nayt Cronosurfisti (Skit) Lontano 2036 X Agosto 2048 Arakno 2100 Guerra dei Versi (Skit) Le Rime (Gara tra 507 parole) Fantasia Ignoranze Funebri Eden Equatore (feat. Margherita Vicario) Xenoverso Questa cosa che io ho scritto mi piace Io non sono io

Forte della volontà di offrire ai propri ascoltatori un viaggio ancora più immersivo tra le rime e le melodie di Xenoverso, oltre che le suggestioni evocate dai brani del disco, Rancore ha scelto di inaugurare anche la nuova piattaforma digitale xenoverso.com in cui esplorare il disco nella bellezza delle sue infinite sfumature per scovare significati sempre nuovi.