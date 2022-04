Litfiba in concerto a Matera, nuova data per il tour L'ultimo girone

La notizia della nuova data dei Litfiba a Matera è stata accolta con entusiasmo dal popolo degli appassionati di musica rock, soprattutto dai fan della band toscana che si stanno preparando a una stagione live intensa per salutare Piero Pelù e Ghigo Renzulli con tutti gli onori del caso. Il profilo Instagram ufficiale del Sonic Park 2022 ha dedicato un post alla band che si inserisce nel programma della kermesse ancora in progress. Anche Matera farà una grande festa per la ultra quarantennale band italiana che ha accompagnato con i suoi successi più di una generazione di amanti del rock 'n roll; per i fan si tratterà di un'occasione in più per ascoltare dal vivo il vastissimo repertorio di Litfiba, una delle più acclamate rock band del panorama nazionale.

Il calendario de L'ultimo girone e le date sold out

Mentre i biglietti per la data di Matera sono già disponibili nei circuiti di vendita abituali, i fan dei Litfiba possono restare aggiornati sul tour sul sito ufficiale della band e sui social media dove puntualmente vengono comunicati i concerti i cui ticket sono andati sold out. Esauriti, al momento, i posti per l'Alcatraz di Milano, dove sono previste due date, e per la serata di debutto alla Tuscany Hall di Firenze dove è in programma un secondo live. Esaurito anche il concerto del 10 maggio all'Atlantico di Roma ma i fan della Capitale possono ancora prenotare i posti per la seconda serata in città.

L’Ultimo girone Tour, che partirà il 26 aprile da Padova, porterà i Litfiba in giro per l'Italia fino alla fine di agosto con un calendario di marcia intensissimo che caricherà di energia i membri della storica band che stanno invitando lo zoccolo duro dei fan a prendere parte agli eventi di questa stagione che si annuncia davvero imperdibile. Il conto alla rovescia per l'inizio del tour è scandito, in questi giorni, dalla pubblicazione di filmati d'epoca che ripercorrono momenti importanti per la band, contenuti che saranno molto apprezzati anche dai fan più giovani che così possono recuperare il meglio della musica dei trionfali anni Novanta e dei Duemila.