Giorgia ricorda Alex Baroni a 20 anni dalla morte: il post su Twitter

“ 20 anni senza Alex , figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente” ha scritto Giorgia il 13 aprile, pubblicando una foto di Baroni. Il cantante è scomparso proprio il 13 aprile del 2002. Il 19 marzo di quell'anno Baroni fu coinvolto in un grave incidente mentre percorreva in moto la circonvallazione Clodia a Roma. Venne ricoverato in stato di coma irreversibile nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito e morì 25 giorni dopo , a 35 anni.

Giorgia, il rapporto con Alex Baroni

Giorgia ha parlato della storia con Alex Baroni nel 2019, a Verissimo. Un'occasione rara, visto che la cantante ha sempre preferito la discrezione in merito al suo rapporto con l'artista scomparso. Davanti a Silvia Toffanin, però, Giorgia ha spiegato: “Non sono mai stata brava a parlare di lui, ma Alex va ricordato, come uomo e come artista, perché ha rappresentato un momento importante per la musica italiana”. La cantante di Come saprei ha rivelato che la morte di Baroni per lei è stata una “voragine” e che la sera prima del tragico incidente aveva ricevuto un suo messaggio, al quale però non aveva risposto. Un messaggio conservato per molto tempo, prima che si cancellasse. Gli anni che seguirono per Giorgia furono durissimi, “devastanti”. “Io sono stata aiutata dagli amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi”.