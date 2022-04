Wiro, la Squadra è un esempio di fratellanza: il video

“Squadra”, il mio nuovo singolo in uscita sui canali digitali il 1° aprile 2022, edito da Orangle Records sotto etichetta Ada Music Italy, è un brano che ho scritto durante il secondo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. Con questo brano volevo con porre l’attenzione sul concetto di “Squadra” inteso come famiglia, legando nella scrittura un po' quella verve che contraddistingue la new wave della rap/trap. Cerco sempre di creare, tra le righe, un distacco tra me e quelli che come me credono in ciò che dicono da un lato, e quelli che invece parlano solo per moda o per convenienza, dall’altro; infatti, a malincuore noto sempre di più, nella scrittura delle nuove generazioni, una mancanza di peso nelle parole: parole “pesanti” come “rispetto”, “famiglia”, “fratellanza”, vengono spesso usate senza quasi comprenderne il significato.



Ecco, in questo brano provo a ridare valore a una parola usata molto spesso inappropriatamente: "Fam" (famiglia), nel mio caso, appunto, “Squadra”. L'ispirazione per questo brano, come dicevo, nasce nel periodo tra l’ottobre e il dicembre del 2020, dopo una full inmersion nella serie televisiva "Sons of anarchy": serie cruda e vera in cui emerge un concetto quasi estremizzato di famiglia. In “Sons of anarchy”, infatti, quello della “fratellanza” è un valore che sta al di sopra degli altri, al di sopra dei singoli individui. È proprio questo concetto che mi ha catturato, perché conferisce una forza brutale, talvolta devastante all’idea stessa di “famiglia”. Ho cercato, quindi, di entrare nel personaggio principale e ho rapportato la trama alla mia vita, alle mie esperienze: da qui ho tirato fuori la scrittura.



Inizialmente il brano non aveva una base musicale. Questo in genere è un po’ il mio modo di lavorare: molto spesso scrivo senza base, proprio perché cerco di dare più peso alla scrittura; soltanto dopo sistemo il tutto con le melodie e le metriche che mi trasmette il beat. Il beat in questione è creato da djSlyde, cofondatore della Keep It Real Records insieme a me e a Italo Idl. Una volta creato, abbiamo cercato insieme di studiare quelle particolarità che hanno reso il brano unico nel suo genere: basti pensare che lo abbiamo registrato in un solo giorno al Keep It Real Records di Napoli. Il missaggio e il master sono stati curati invece da Gianni "blob", tecnico del suono molto conosciuto e apprezzato da molti importanti artisti campani e non.



Per il video ho pensato di realizzare una storia basandomi sempre sulla serie tv che mi ha ispirato nella scrittura, storia con un risvolto inaspettato. Non voglio spoilerare troppo, solo vedendo il video si potrà capire. Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno accanto, la mia famiglia che mi supporta sempre, i miei brothers che mi danno amore incondizionato. Tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto: producer, videomaker tutti i partecipanti alle riprese e non per ultimo il gruppo Orangle Records che mi aiuta in tutti i passaggi fondamentali per la mia crescita artistica.