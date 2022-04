Quando arriva Pasqua si possono fare molte considerazioni religiose, mistiche, spirituali e di altra natura. Io proporrò considerazioni visivo-uditive che vadano a stimolare il gusto vero e proprio e il gusto dell'arte più nobile che c'è: l'immaginazione. Una playlist visionaria che si immergerà nel cioccolato, nelle espressioni più eleganti di dolci lievitati e nelle dimensioni oniriche dell'anima. Ecco voi Signori e signore e signori L'uovo di Pasqua dorato e la colomba.



Care (3) Every Cell - Marillion

Questo è il momento in cui nel più profondo contatto con se stessi e nel bisogno di trovare spazio sogno e consolazione si vede, all'improvviso apparso nella propria casa, da lontano un uovo di cioccolato che per quel che mi riguarda è fondente e luminoso. Un gioielli alieno dolce e sfavillante



The Pink Panther - Henry Mancini

Felpato lo sguardo, circostanziale. Indaga, si domanda. Teme un abuso di proprietà in cucina, consapevole di non esserne possessore. Tutto però già si muove compreso il primo passo di piede furtivo che affonda verso l'ingresso diretto e deciso. Lui lo sa cosa sta succedendo e si dirige verso quella luce brillante che nasconde poco bene una forma ovale inerme ed abbandonata vicino al piano della dispensa.



Il Porto di Venere - Formidabile

La porta di casa si apre, il sogno svanisce ed è urgente tornare a lavorare. Dall'altra stanza, la cucina appena lasciata in fretta in furia per non farsi cogliere in flagrante, si sentono rumori di sacchetti, buste e cibo che viene messo a posto. Il citofono suona, Qualcuno avrà acceso il televisore di questi tempi non corrono buone notizie, detesto quando lo accendono. Ci si deve preparare, il tempo corre. Siamo in un "cubo di cemento....è auspicabile cercare un cielo dove perdersi".



Amore - Ryuichi Sakamoto



Quando la notte scede e finalmente fai pace con il mondo, la casa muta diventa un teatro fatto di danza immaginaria. La bramosia e la frenesia si cristlliazzano. Anche guardare la propria mano fare ombra sul muro può essere un viaggio orientale e sorprendente. La mano che segue il chiarore delle luci basse e gioca alle forme che si parlano. È Pasqua si potrebbe pensare ad una rinascita. Forse?

Bad - Michael Jackson

Il risveglio è anche la fine del sogno precedente. Il cerchio si ricongiunge sempre ed un inizio c'è per tutto. Andando a cercare i miseri biscotti senza zucchero per la colazione, stupore e meraviglia. Lei: la colomba reale. Ecco cosa avevano portato ieri pomeriggio in una scatola ben confezionata. Mi sembra di sentire l'odore del dolce appena sfornato, anche se è ben chiusa sigillata e probabilmente persino un regalo per qualcun altro. Poveri noi come arriveremo alla meta? Ritmo, giorni che corrono...



Time - Pink Floyd

Il tempo è il nostro più grande amico ma anche il più grande antagonista. il tempo forse non esiste eppure è lui a governare tutto. Dilata sospende o ferma e immobilizza ogni sentire. Dicono che è sempre solo una questione di tempo....ma io. Questo tempo non ho ancora capito se è mio amico oppure no. In tutti i casi al momento rappresenta uno dei più grandi misteri, insieme al paradosso più grande di chi si illude di poterlo gestire con un orologio.



Iosonouncane - Stormi

Sembra facile fare un dolce. Come sembra facile perdonare. Ma non lo è. Consumare, bruciare, dire, fare, baciare ....lo è. Un gioco potrebbe essere la vita, luce del sole della mattina. Ma non sempre lo è. Giorno di panni stesi ad asciugare, odore di pulito. Sembra facile fare un dolce. Come sembra facile perdonare. Ma non lo è.

Waiting for you - Nick Cave and the bad Seeds

Potremmo fare quella telefonata che tanto volevamo fare per dire finalmente tutta la verità. Ciao come stai? Auguri di Pasqua. Che fate di bello? Ti amo ancora ( pensato e non detto). Dai, i tuoi bambini sono cresciuti. Vi ho visti in una foto non ricordo bene, stai bene anche tu. Volevo...volevo dirti che il tuo ricordo è ancora presente. Che non ho smesso di aspettarti senza guardare la realtà. Che la vita scorre mio malgrado. A Pasqua, si che centra, religiosi e non, ma tutti segretamente crediamo nei miracoli, a Pasqua dicevo può accadere un miracolo. Ci vediamo? (Tutto pensato e non detto). Un attimo!!! Scusami mi chiamano. Dicevo, che uovo hai comprato? Al latte? Ho capito.... va bene allora auguri ancora. ( Pensato e detto).

Lucio Dalla - Felicità

Sono giorni strani, più lunghi di prima, con le attese spesso troppo veloci ed i pranzi troppo lenti. Siamo alle 17 e abbiamo mangiato troppo. Siamo di meno quest'anno, molti non sono potuti venire, ma il senso di famiglia è qualcosa che va ben al di là del semplice esserci. È più che altro essere. Adesso propongono il dolce...finalmente lo vedo! Era per noi l'uovo di Pasqua brillante! Completamente fondente, una gioia per tutti. Lo aspetto da giorni e visto che le attese non sono mai troppo lunghe ora che ce l'ho davanti quasi mi sembrerebbe dissacrante aprirlo. Troppo tardi i bambini così come gli adulti si sono avventati, cercherò la sorpresa. Certo che la cioccolata è sempre buonissima. Molti dicono che sia l'ormone della felicità. Voi ci credete nella felicità?

Angel - Massive Attack

Siamo tutti angeli e demoni. Pasqua può essere ogni giorno come mai. Scegliete la mescolanza, la pace, la vita. Scegliete di amarvi senza giudizi. Prendete il treno quando è li che passa per voi. Non abbiate rimpianti.