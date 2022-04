Shel Shapiro, 14 anni dopo torna col nuovo album Quasi una Leggenda

È uscito esclusivamente in formato fisico Quasi una Leggenda, il nuovo album di Shel Shapiro! È anche uscito in radio e in digitale il nuovo singolo Angeli Devastati. Il disco contiene i nuovi brani dell’artista (incluso Angeli Devastati e i singoli già pubblicati Non dipende da Dio, Vedrai Jerusalem e La leggenda dell’amore eterno), che torna finalmente dopo 14 anni dal suo ultimo album solista. Il nuovo lavoro discografico è accompagnato da un libro di 72 pagine (formato 22,3 x 22,3) con i testi dei brani e impreziosito con 13 incredibili scatti del fotografo Guido Harari, che ha curato anche la copertina del disco.



Questa la tracklist di Quasi una Leggenda: “Non dipende da Dio”, “Hey guardami un po’”, “You forgot to cry”, “Angeli devastati”, “I love walking in the rain”, “La leggenda dell’amore eterno”, “Vedrai Jerusalem”, “Non arrenderti” feat. Dori Ghezzi, “Troppa realtà”, “C’est la vie”, “Fa che sia così”, “Next year in Jerusalem”, “Se te ne vai” feat. Lina Sastri.



Autore, arrangiatore e produttore ma anche attore di cinema, tv e teatro, Shel Shapiro è un artista a 360 gradi, testimone e protagonista delle trasformazioni culturali dagli anni ’60 fino ad oggi.