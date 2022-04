Meg torna e canta la consapevolezza di sé in Non Ti Nascondere

Il brano è un manifesto per tutti coloro che in questo mondo si sentono inadeguati, ma che in realtà brillano di luce propria, senza saperlo

Meg, la cantautrice e produttrice simbolo della scena alternativa elettronica italiana scrive, arrangia e produce da sempre la sua musica, esplorando nuovi mondi sonori e ampliando sempre di più i propri orizzonti creativi, senza compromessi e senza mai tradire sé stessa, in perenne movimento verso “nuovi accordi e nuove scale”. Durante il suo percorso artistico si è sempre circondata di preziosi collaboratori come lo dimostra il brano di prossima uscita: per questa release, infatti, la poliedrica artista partenopea si è avvalsa del talento del produttore e musicista romano Frenetik, con cui ha co-prodotto Non ti nascondere.



Il singolo è la conferma del talento di cantautrice di Meg attraverso un testo che è una vera e propria poesia esistenziale, un manifesto per tutti coloro che in questo mondo si sentono inadeguati, ma che in realtà brillano di luce propria, senza saperlo.

Un inno R/esistenzialista: oggi più che mai sembra che vivere coincida col resistere.

Ascoltandolo, è come se Meg ci sussurrasse all’orecchio: “Il mondo ha bisogno di una persona speciale come te! Lo so, è difficile, ma continua a ballare e resisti!”. L’annuncio della release accompagna anche la comunicazione dell'ingresso di Meg in casa Asian Fake, l’etichetta indipendente fondata da Filippo Palazzo, Yuri Ferioli e Daniele Frenetik Mungai, da sempre molto attenta nella scelta dei propri progetti. Meg è pronta a tornare live: il primo appuntamento è sul palco del MI AMI, sabato 28 maggio.