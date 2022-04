Carl Brave, le date del tour estivo 2022

Il tour, organizzato da OTR live , è composto da 9 date che toccano l’Italia intera da Nord a Sud. Si parte il 15 luglio dalla sua Roma all’Ippodromo delle Capannelle, per poi volare a Nichelino in provincia di Torino il 20 luglio seguente. Il giorno dopo tappa a Sesto San Giovanni prima di ripartire dopo due settimane a Treviso il 6 agosto . L’ 11 agosto Carl Brave si esibirà anche nella rinomata Gallipoli in provincia di Lecce, per poi tornare al Nord con il concerto di Modena del 26 agosto . Infine, il tour si chiuderà con due date ravvicinate a settembre nella calda Sicilia: l’8 a Bagheria in provincia di Palermo e il 9 a Catania . Ecco l’elenco dettagliato del tour di Carl Brave:

La carriera di Carl Brave

Carl Brave è lo pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio (“coraggioso” in inglese si dice “brave” e da qui il suo nome d’arte che rimanda al suo cognome). Il suo primo lavoro è l’album Polaroid del 2017, realizzato insieme al collega Federico Bertollini, in arte Franco126. In seguito, intraprenderà la carriera da solista, debuttando nel 2018 con l’album Notti Brave, che precede l’uscita di Coraggio, suo secondo album uscito nel 2020. Prima di dedicarsi esclusivamente alla musica, però, Carlo Coraggio è stato un discreto cestista. Aiutato anche dal suo aspetto fisico (è alto 1 metro e 94 centimetri), il rapper è cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Fortitudo Roma, sino a esordire in Prima Squadra in Serie C2. Per il resto, ha giocato in categorie minori vestendo le maglie di Stella Azzurra, RB Montecatini, Palestrina, Marconi Castelnovo e Vigna Pia Roma, sua ultima parentesi sui campi da basket nella stagione 2014/2015. Su Instagram è seguito da oltre 551.000 follower, pronti ad accoglierlo come si deve nell’imminente tour estivo che partirà il 15 luglio a Roma.