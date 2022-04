Silvia Lo ci porta nel suo mondo forte col singolo Fragile

Fragile è il mio nuovo singolo che anticipa l’uscita del mio primo album prodotto da Stay Record su Edizione I Nomadi dal titolo “Ali”. “Ali” è un lavoro che completa 2 anni di grande lavoro insieme al mio produttore Vinn Camporeale, nel quale abbiamo inserito tutti i miei singoli già usciti compreso quello nuovo, “Fragile”, più un nuovo inedito “Anime”. Ho voluto dare un titolo così al mio primo album perché la musica ha avuto sempre una grande importanza nella mia vita e nonostante tutto c’è sempre stata. Le Ali sono un simbolo di movimento, di libertà e soprattutto con le Ali si vola. Io in questi 2 anni, è come se avessi iniziato, singolo dopo singolo, ad aprire lentamente queste “Ali” così da incominciare a “spiccare il volo” nel mondo della musica con questo mio primo album. Il primo di tanti voli perché ho ancora tanto da imparare e spero tanti altri progetti discografici da realizzare. Ogni brano presente in “Ali” ha un diverso stile musicale e compositivo, questo perché io vengo da studi classici, in particolare dal canto lirico, ma mi è sempre piaciuto sperimentare generi di musica e soprattutto stili diversi. Ho iniziato con la pop lirica, per poi passare a brani più pop melodici, fino ad arrivare anche ad uno stile pop ballad e reggaeton. Il nuovo singolo “Fragile” è stato scritto da me e da Vinn Camporeale è prodotto da Stay Record. Il video è stato girato a Milano ed è particolare perché gioca su diversi effetti di luci