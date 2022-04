"Volare Tour", Coez in concerto nei club di tutta Italia

"Solo tra le urla della gente mi sento a casa, sono troppo felice di tornare in concerto": tra i primi artisti a tornare dal vivo, dopo la fine dello stato di emergenza, Coez ha iniziato a Brescia il "Volare Tour", che lo porterà nei club di tutta Italia per venti date, di cui tredici già sold out. L'occasione perfetta per cantare dal vivo "Volare", il suo ultimo album, già certificato disco d'oro Condividi

"Sono contento di essere tra i primi e della scelta di ripartire dai club del nostro paese...è come ricominciare gradualmente, un po' alla volta. Ovviamente siamo molto carichi, come vedete ho anche i capelli verdi! Avevo promesso che, se non avessero rimandato i concerti, mi sarei tinto di questo colore..ed eccoli qua!" Non nasconde il suo entusiamo Coez che, dopo due anni di pausa e aperture ridotte a causa dell'emergenza Covid, torna finalmente in concerto dal vivo, uno dei primi artisti a inaugurare i live a piena capienza. Il "Volare Tour" prevede due venue differenti per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournèe più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità dopo due anni di pausa

"Si può suonare, finalmente!" approfondimento Coez, il suo nuovo album Volare rivoluziona il cielo della musica "Il settore della musica e dello spettacolo è in ginocchio dopo questi due anni così difficili. Ora, però, guardiamo a ciò che si può fare: possiamo suonare, e siamo molto felici. Farà bene a noi musicisti, al pubblico e alle nostre anime", dice Coez in merito al suo tour, venti date nei club, di cui tredici già sold out. "Porterò dal vivo gran parte di Volare, il mio nuovo album, ma anche i successi che mi hanno accompagnato nei tour di questi ultimi anni. Volare ha un'attitudine più punk rispetto ai precedenti e sentirete tutto dal vivo. Quindi non vi resta altro che venire al concerto!" aggiunge sorridendo il rapper.

"Quando salgo sul palco mi trasformo" approfondimento Coez annuncia l'album Volare con un freestyle in anteprima su Sky TG24 "Per me fare un disco senza poi portarlo dal vivo è un progetto a metà. Sono felicissimo e molto carico, anche se non si direbbe, di tornare live. Poi, però, quando salgo sul palco mi trasformo e divent tipo Hulk!" ammette Coez, pronto a portare la sua energia e le sue canzoni in giro per l'Italia.