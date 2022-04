Microchip temporale Club Tour, i Subsonica aprono live con sirene Kiev

È iniziato da Venaria Reale il "Microchip Temporale Club Tour," che porterà i Subsonica nei club di tutta Italia. L’apertura del primo concerto è stata dedicata alla guerra in Ucraina, con le sirene di Kiev sul brano “Ali scure” Condividi

Da sempre in primo piano contro ogni guerra, i Subsonica hanno voluto aprire il primo concerto del loro nuovo tour con un ricordo a quanto sta accadendo in Ucraina, con le sirene di Kiev che hanno accompagnato “Ali scure”, canzone dell’album “L’eclissi” del 2007, brano contro tutte le guerre, in ogni loro forma. Un inizio molto emozionante, che li ha visti salire sul palco con tutti i loro successi.

Tornare dal vivo, senza restrizioni, è fonte di energia approfondimento Samuel Romano compie 50 anni: Subsonica ma non solo, brani più famosi Un tour iniziato il giorno dopo la fine dello stato di emergenza nel nostro paese, durato più di due anni, che ha bloccato prima, limitato poi, le presenze ai concerti. "Tornare sul palco, pensando che troveremo persone vicine, che ballano senza paura e stanno l'una accanto all'altra ci dà una forza incredibile. In realtà, noi non ci siamo quasi mai fermati, però abbiamo dovuto affrontare platee di persone sedute, con le mascherine, distanziate ma soprattutto timorose. La nostra musica è fatta per stare attaccati, per vivere insieme, per scambiarsi gli umori. Tornare dal vivo e poter cantare liberamente è fonte di grande energia" ammette Samuel prima dell'inizio del live.

Suonare a Torino è sempre magico approfondimento #ultimoconcerto, Subsonica & co. a favore della musica in crisi Per la prima volta nella storia artistica dei Subsonica, il tour è iniziato dalla città dove tutto è nato: Torino. Un'emozione ancora più forte, che Samuel ci ha voluto raccontare: "Ripartire con i live da Torino è bellissimo, qualcosa di magico: Torino è la città che ci ha visto nascere, dove abitano tutti i nostri amici. Il giorno dopo i nostri concerti siamo sempre tempestati di messaggi e di opinioni: la data di Torino è sempre emozionante e tensiva. Però il momento più bello, quando finisce il concerto, è l'abbraccio degli amici e delle famiglie che sono venute a vederci. In questo momento, soprattutto per il periodo di rinascita e di nuovo inizio che stiamo vivendo, è molto importante iniziare proprio dalla nostra città".

approfondimento Samuel, il nuovo singolo è Elettronica Nonostante i progetti creativi di ognuno di voi, come gruppo Subsonica siete sempre stati fedeli a voi stessi... "I Subsonica sono un'entità che va oltre tutti noi, presi singolarmente: ognuno di noi ha una forte vitalità musicale e creativa, che ha necessità di sviluppare e approfondire in solitaria. Però, ogni tot tempo e anni, questa "entità suprema" che si chiama Subsonica ci fa sentire l'esigenza di tornare insieme, quasi come un instinto naturale" - dice Samuel. "Ora siamo di nuovo qui, affronteremo questo nuovo inizio, tutte le avventure che arriveranno, ma continueremo ad essere delle individualità ricche di desideri creativi da esprimere".