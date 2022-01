Samuel, il nuovo singolo è Elettronica

E' finalmente uscito su tutte le piattaforme digitali Elettronica, il nuovo singolo di Samuel. Il brano, scritto da Samuel stesso insieme ad Andrea Bonomo e Dade, arriva dopo il secondo album solista Brigata Bianca, pubblicato a gennaio dello scorso anno. Con le sue sonorità electro-pop a fare da protagoniste, Elettronica ci trascina nella storia di una notte di festa fatta di ritmi trascinanti e dall’immancabile cassa dritta, il desiderio di libertà raccontato attraverso la forza della musica: “Se chiudi gli occhi immagini il cuore come un beat...Come vorrei stare ad un rave, mi lancerei in orbita” continua il testo, che fa riferimento ad una parte di normalità che, da qualche tempo, non è ancora possibile tornare a vivere.



Samuel racconta: "Il suono della musica elettronica che nasce con l’invenzione dei sintetizzatori e dall’utilizzo di esso per costruire un linguaggio - oggi diventato con l’avvento dei computer un linguaggio universale - è da sempre il mio. Sono cresciuto a Torino, una città che amo molto e che, per prima in Italia, ha adottato l’utilizzo di questa tessitura musicale. Elettronica racconta la mia passione per questa musicalità e per la notte: il luogo in cui la musica elettronica da sempre dà il meglio di sé. Negli anni ’90 si usciva di casa per andare alle serate di elettronica e quel periodo storico ha generato correnti molto importanti su cui si è fondata tutta la mia vita musicale. È un brano che ripercorre nei ricordi quel luogo temporale, in cui proprio la musica elettronica ci faceva uscire di casa, ci faceva stare insieme, nei club e faceva nascere un nuovo linguaggio pop".