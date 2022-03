Concerto primo maggio 2022: svelati i primi nomi

Mace è il primo artista ufficiale della line-up

approfondimento

Il primo post che riguarda il cast del prossimo concerto del primo maggio diffuso sui canali social ufficiali della kermesse ha fatto scattare il conto alla rovescia per il mega live del 2022, edizione che si annuncia imperdibile poiché dovrebbe essere la prima, dopo due anni di pandemia, a riportare il pubblico in presenza alla maratona musicale legata alla festa del lavoro.

L'annuncio della presenza di Mace nel cast artistico di quest'anno ha scatenato le reazioni dei fan anche perché alla sua partecipazione è legata l'apparizione sul palco di un bel numero di artisti che hanno collaborato col producer milanese in passato. Mace si porterà dietro Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele in un momento live in cui sarà dato spazio ai brani di Obe, album uscito a febbraio 2021, ad oggi riconosciuto come uno dei migliori dischi italiani della passata stagione in cui figurano come guest star molte delle voci più acclamate della scena nazionale tra cui Blanco, Madame, Franco 126 e Gué Pequeno.