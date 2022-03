Ucraina: Spotify sospende il servizio in Russia

approfondimento

Ucraina, concerto degli Arcade Fire raccoglie più di 100 mila dollari

La decisione è stata, ovviamente frutto, di riflessioni ponderate: "Dopo aver considerato attentamente le nostre opzioni e le attuali circostanze, siamo giunti alla difficile decisione di sospendere completamente il nostro servizio in Russia", ha aggiunto il protavoce di Spotify. Il gigante della musica in streaming è l'ennesima azienda occidentale a sospendere o abbandonare l'attività in Russia dopo l'inizio della guerra in Ucraina.