Daddy Yankee annuncia il ritiro, l'annuncio del re del reggaeton

Daddy Yankee annuncia il ritiro dalla musica e dalle scene

“Al fin veo la meta – Daddy Yankee anuncia su retiro” (in italiano: Alla fine vedo l’obiettivo – Daddy Yankee annuncia il suo ritiro). È con questo titolo che ha lasciato poco spazio ad altre interpretazioni, che Daddy Yankee - nome d’arte dell’artista portoricano Ramón Luis Ayala Rodríguez, ha annunciato nelle scorse ore sui social e in un video YouTube, la sua decisione di dire addio alle scene. 3.04 minuti in cui il cantante icona del reggaeton, ringrazia i fan per l’affetto ricevuto durante la sua ormai trentennale carriera e lascia spazio per ancora qualche piccolo regalo prima di dedicarsi a nuove esperienze. Daddy Yankee ripreso in primo piano, racconta in spagnolo alla telecamera di un nuovo album in arrivo il prossimo 24 marzo con il titolo Legendaddy e de La Ultima Vuelta World Tour, la serie di spettacoli dal vivo che attraverserà le migliori location dell’America e non solo, prima di ritirarsi. Si parla infatti di un tour d’addio mondiale che con ogni probabilità passerà anche per l’Europa. Se Legendaddy è già disponibile al pre-save e pre-order in formato digitale e diverse copie fisiche, per quanto riguarda invece le date del tour, per il momento sul sito ufficiale dell’artista sono indicate solamente quelle relative all’America Latina tra Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Messico.

Le parole di Daddy Yankee circa il suo ritiro dalla musica

È una notizia dolceamara quella arrivata nelle ultime ore per i fan del re del reggaeton Daddy Yankee. Se da una parte si può essere felici per l’arrivo del suo nuovo disco Legendaddy e di un tour mondiale, dall’altra resta l’amaro in bocca perché si sa, sarà l’ultima occasione per ascoltarlo in cuffia e dal vivo. Queste le parole con cui l’artista icona di Gasolina, ha raccontato al pubblico mondiale il suo addio, non senza ringraziamenti a chi lo ha sostenuto in questi trent’anni di carriera: “Questa carriera è stata una maratona. Finalmente vedo l’obiettivo finale. Ora mi godrò con tutti voi ciò che mi avete dato. La gente dice che ho reso questo genere globale, ma siete voi ad avermi dato le chiavi per aprire le porte e rendere questo genere il più grande del mondo. Nei barrios, dove siamo cresciuti, la maggior parte di noi voleva diventare uno spacciatore. Oggi vado nei barrios e vogliono diventare artisti, e questo significa molto per me. Lavorerò sempre per non fallire, per ispirare tutti i ragazzi”.