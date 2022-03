Porto Rubino salpa per il 2022 e Sky Arte racconta il viaggio del 2021

Il viaggio dello scorso anno è documentato su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) questa sera alle ore 20.40 (disponibile on demand e in streaming su NOW). L'artista pugliese farà per il suo nuovo dall'10 al 17 luglio

Torna con una nuova serie di appuntamenti per l’estate 2022 Porto Rubino, il festival dedicato alla musica e al mare che quest’anno arriva alla sua terza edizione e che ancora una volta promette di riservare ai suoi spettatori delle emozioni uniche, con nuove location e ospiti tutti ancora da scoprire. Ad addolcire l’attesa arriva Porto Rubino, l’omonimo docu-film ideato da Renzo Rubino e diretto da Raoul Ventura, racconto della rassegna 2021 tra esibizioni coinvolgenti e toccanti incontri, in onda questa sera, 21 marzo, su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) alle ore 20.40 e disponibile on demand e in streaming su NOW.



A bordo del suo fedele gozzo Tramari, Renzo Rubino ci accompagna in un emozionante viaggio tra i mari e i porti della Puglia: partendo dalla venue incantevole di Polignano a Mare, passando per Castro Marina (LE), seguendo l’alba a Ostuni (BR) fino ad arrivare al gran finale di Maruggio – Campomarino (TA). Porto Rubino celebra così due fra gli elementi più rappresentativi che compongono il ricco mosaico del territorio pugliese: la musica, multiforme punto d’incontro fra diversi stili e culture, e il mare, fonte di ispirazione per gli artisti, cornice unica nel suo genere, tesoro da custodire e proteggere oggi più che mai.



Numerosi ospiti di eccezione accompagnano Renzo Rubino in ogni tappa di questo suggestivo percorso marittimo: da Vinicio Capossela e Micah P. Hinson fino a Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci, Michele Bravi, Roy Paci, Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo, regalando agli spettatori uno spettacolo indimenticabile fatto di storie, riflessioni e live memorabili.