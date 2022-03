MyDrama racconta le ferite che si fanno cicatrici: è L'Una di Notte

Esce venerdì 11 marzo il nuovo singolo di MYDRAMA , dell'artista grande protagonista a X Factor nel 2020. Sono aperti per altro i casting per l'edizione 2022

L’una di notte è un brano estremamente personale e intimo, in cui MYDRAMA si espone come forse mai fatto prima, senza paura di mostrarsi fragile e vulnerabile, cantando quel misto tra malinconia e sollievo che si prova quando una relazione finisce e scoprendo senza vergogna quelle ferite dell’anima che con il tempo diventano cicatrici. L’artista sembra inizialmente rivolgersi a una persona reale, che poi diventa vera e propria personificazione della sofferenza. Ad essere provata è una sensazione di libertà dal sapore agrodolce, un dolore catartico che aiuta a maturare, ad avere maggiore consapevolezza di sé, a tramutare in positivo le negatività e le angosce del passato, affinché si possa guardare al futuro senza paura o rimpianti.

Con “L’una di notte”, MYDRAMA torna sulle scene dopo un 2021 ricco di soddisfazioni e successi, in cui si è contraddistinta nello scenario musicale attuale grazie al suo inconfondibile stile, libero e senza etichette, e in cui ha pubblicato singoli che hanno dimostrato la sua trasversalità. Tra questi, “Le luci” feat. Dani Faiv, che racconta il momento magico che si vive quando i propri sogni nel cassetto cominciano a prendere forma, e “Uh La La” feat. Vhelade, un brano esotico che invita a ballare e lasciarsi andare. MYDRAMA ha inoltre partecipato al brano “Tocca a me” di Federica Carta, a cui ha dato ancora più grinta grazie alla sua spiccata personalità artistica, la stessa con cui si è progressivamente affermata come uno dei talenti più promettenti in circolazione, pronta a lasciare il segno grazie al graffio della sua voce.