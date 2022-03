Kaze è la nuova artista entrata nel programma di Up Next Italia

Apple Music annuncia che Kaze è la nuova artista a essere inserita nel programma di Up Next Italia, l'iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti: “Sono estremamente felice di essere stata scelta da Apple Music per Up Next Italia -commenta Kaze- questo tipo di riconoscimento rende tangibili i risultati degli sforzi che il mio team ed io stiamo facendo per il nostro progetto. Sicuramente è parte di una serie di tasselli che stanno formando un mosaico sempre più ampio per il quale non vedo confini, anzi siamo solo all’inizio".



Kaze, all’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre burundese e padre napoletano. Trascorre l’infanzia in Burundi, trasferendosi in Italia a 11 anni. Fin da bambina si appassiona alla musica e alla recitazione, canta nel coro parrocchiale e recita in una compagnia teatrale per più di sei anni. Forte del suo talento e dello studio, dopo una laurea in infermieristica e un’esperienza lavorativa tra reparti Covid e pronto soccorso, entra nel cast del film Anni da cane, diretto da Fabio Mollo, e firma un contratto discografico per Island Records. Nel 2021 pubblica con la stessa etichetta i suoi brani d’esordio “Lasciami” e “Non c’è spazio per le foto”, uniti nel progetto “Ailleurs”. A gennaio 2022 pubblica il singolo “Come fa”, brano dalle forti sonorità soul nato dalla collaborazione con Ditonellapiaga.



Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Kaze si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro e Ditonellapiaga