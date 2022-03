Un folto gruppo di radio europee ha scelto di partecipare all’unisono per un’importante iniziativa di sostegno al popolo ucraino. 150 radio pubbliche e private hanno mandato in onda in simultanea la canzone Give Peace a Chance di John Lennon e Yoko Ono

È per cantare all’unisono un messaggio di pace in questi giorni difficili per Ucraina, Europa e il mondo intero, che ben 150 radio europee hanno scelto di partecipare ad una iniziativa in sostegno alle città colpite. Nella giornata di oggi – venerdì 4 marzo 2022 – alle ore 8:45 italiane, è stata trasmessa in simultanea in molti paesi del Vecchio Continente la canzone Give Peace a Chance di John Lennon e Yoko Ono . La canzone, incisa dalla coppia nel 1969 per Plastic Ono Band, divenne ben presto, con le sue note, un inno per il movimento pacifista americano, oggi riproposta a sostegno dell’Ucraina ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA ).

Ad annunciare l’iniziativa, la European Broadcasting Union (EBU), commentano la possibilità di ascoltare in diretta il brano in più di 25 Paesi, inclusa l'Ucraina. Non solo emittenti molto conosciute; hanno scelto di unirsi al progetto anche diverse stazioni radio private europee. Pronta la risposta di Yurii Tabachenko, produttore esecutivo della radio ucraina Channel One, che ha ringraziato tutti, speaker e ascoltatori per la vicinanza, dichiarando: " È estremamente importante che oggi l'Europa sia unita attorno all'Ucraina ". Ecco il testo e la traduzione di Give Peace a Chance di John Lennon e Yoko Ono.

Il testo di Give Peace a Chance

Two, one-two-three-four!

Ev'rybody's talking 'bout

Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism

This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

Hit it

C'mon, ev'rybody's talking about

Ministers, sinisters, banisters and canisters

Bishops and Fishops and Rabbis and Popeyes and bye-bye, bye-byes

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

Let me tell you now

Ev'rybody's talking 'bout

Revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation, integrations

Meditations, United Nations, congratulations

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

Ev'rybody's talking 'bout

John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper

Derek Taylor, Norman Mailer, Alan Ginsberg, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance

La traduzione di Give Peace a Chance

Tutti parlano di

Bagismo, Shagismo, Dragismo, Follia, Furore, Taoismo

Questo è

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Andiamo

Tutti parlano di ministeri

Sinistre, Ringhiere e contenitori

Vescovi e fishops e rabini e Pop eyes

E ciao ciao, ciao ciao

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Lascia che adesso ti dica

Tutti parlano di

Revoluzione, evoluzione, masturbazione

Flagellazione, regolazione, integrazione

Meditazioni, Nazioni Unite

Congratulazioni

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Tutti parlano di

John e Yoko, Timmy Leary, Rosemary

Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper

Dedek Taylor, Norman Mailer

Alan Ginsberg, Hare Krishna

Hare, Hare Krishna

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace

Tutto ciò che diciamo è di dare una possibilità alla pace