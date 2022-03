Dani White in MD/MA racconta la dipendenza da amore: Il video

“Il vero amore è come una droga: una dipendenza dalla quale non vorresti mai uscire”. Finalmente posso dire a gran voce di essere nel posto giusto, al momento giusto, con le canzoni giuste. Con il mio nuovo singolo MD/MA inizia il mio vero e proprio progetto che da tempo avevo voglia di regalare al panorama musicale e ai miei fan per farli immergere completamente in canzoni che possano rispecchiare me stesso al cento per cento e loro che ascoltano la/le canzone/i. Il brano nasce dall’esigenza di trasmettere emozioni, ho voluto paragonare l’amore alla droga, anche se questo messaggio potrebbe essere visto dal pubblico, molto forte. Ma si sa quando c’è una forte attrazione non solo fisica ma anche mentale e di cuore, la dipendenza si innesca con uno schiocco di dita. Le sensazioni che si provano durante il rapporto sono degli up e dei down di felicità e fragilità proprio come dopo che si assume una sostanza stupefacente. In quanti lo possono confermare? Io dico tutti. A quanti di voi è capitato? Io dico la maggior parte. “Tu sei come droga mandi in tilt”,

questa frase racchiude il senso di tutto il brano e penso che sia tutto chiaro e limpido come messaggio.



In tanti possono pensare che sono l’ennesimo artista che parla di droga, ecco queste

persone non hanno capito nulla di me e del senso della canzone e si soffermano sulla parola “droga”. Ho paragonato anche alcuni effetti di droghe come l’ Md/Ma, dalla quale è nato in un secondo momento il titolo e il ritornello della canzone, per spiegare nello specifico un emozione. Ricordo che quando ero ragazzino, a una festa, un gruppo di ragazzi fece uno scherzo stupido di mettere questa sostanza stupefacente nei drink di tutti i presenti senza che nessuno si accorgesse di

questo, quindi indirettamente so raccontarvi nel brano l’effetto di quella droga che ho saputo solo dopo di aver assunto. Un altro aneddoto che mi ha portato a scrivere questa canzone è che un giorno, su instagram delle mie fan hanno creato delle fanpage con nomi tipo “dani.drugs” “daniseillamiadroga”...parlando con loro, visto che ci tengo tantissimo ad avere un bel rapporto con i miei fan e a dedicare loro un po del mio tempo, mi confermarono che io stesso e la mia musica siamo come droga e non

possono fare a meno.



“Come la voglia di amare dopo l’ Md/Ma” questa frase racconta proprio l’effetto di questo stupefacente, ovvero di rendere tutte le persone piu socievoli e con la voglia di amarsi. In una storia d’amore vera e con un sentimento forte si vivono momenti di grande euforia, di grande voglia di amare, si perde la testa, si litiga per poi fare la pace, si entra in turbini di emozioni molto forti…e quando la magia finisce? Si sta male da cani…Ebbene si ho provato anche questo sulla mia pelle. Io penso che se si riesce a vivere veramente quel dolore in ogni suo minimo particolare, si riesce ad evolvere in una maniera impressionante e a fare uscire da dentro di noi una forza che non credevamo di avere. È proprio da qui che sono partito con il mio percorso artistico, a scrivere canzoni di un certo calibro e arrivare a certe proposte. Sono

sicuro che il pubblico che mi segue e anche chi non mi segue puó ritrovarsi pienamente in queste mie parole, puó trovare un energia e una carica esplosiva che da modo di rialzarsi e la giusta emotività per commuoversi. Il video è realizzato da Paolo Bianconi e scritto da me medesimo, Paolo e Davide Morelli. La produzione musicale è cucita su misura come un vestito dal mio produttore The Ross. Ringrazio infinitamente tutto il mio team: il mio stylist Fabriloren e il mio direttore marketing Josh per credere come me in un progetto come il mio, unico, originale e concreto. Ho degli obbiettivi che vedo molto chiari. Affermarmi nel panorama musicale italiano, nel

giro di un anno il primo disco d’oro e salire su quel palco tanto ambito dagli artisti italiani ovvero il palco di Sanremo. Sono sicuro di essere la nuova pop star del 2022. Il dolore mi ha forgiato e ora è tempo di rivincita!