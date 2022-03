Una canzone, ma soprattutto una dedica a un amico che non c'è più, nel giorno del suo compleanno: esce oggi "Chilometri", canzone di Federico Baroni per Michele Merlo, artista scomparso la scorsa estate a causa di una leucemia fulminante, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno. Un gesto per ricordare il legame profondo tra Federico e Michele, una melodia per continuare - anche se da lontano - a cantare con Michele

Un brano che racconta un'amicizia. Ma anche un legame. E il viaggio da percorrere insieme, anche se lontani: Federico Baroni pubblica oggi "Chilometri", brano-dedica all'amico amatissimo Michele Merlo, con cui Federico condivideva il desiderio di far arrivare la musica al cuore delle persone. Un sogno che per Michele si è interrotto e che Federico porta avanti in suo ricordo, cercando di realizzare anche nel suo nome i progetti che sembrano ad oggi incompiuti. Il brano, scritto da Federico Baroni con Raige e prodotto da Riccardo Scirè, è sostenuto dell’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia.

Federico Baroni: Michele un romantico sognatore, con questa canzone voglio dirgli grazie

"Chilometri” è un brano molto intimo e personale. Ogni giorno maciniamo chilometri per raggiungere un obiettivo, una persona, un ricordo o un luogo. Non esiste mai un vero traguardo, una felicità da conquistare, ma da inseguire sì, e proprio questo percorso che compiamo ogni giorno rappresenta l’essenza di questo pezzo – racconta Federico Baroni – Ho voluto dedicare “Chilometri” ad una persona speciale che non c’è più: Michele Merlo. Un amico che ha lottato fino all’ultimo per portare avanti questi valori e che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Un artista, un sognatore, un amico vero, che con la sua sincerità mi ha fatto crescere tantissimo e mi ha dato il coraggio di affrontare tantissime situazioni. Un romantico e instancabile ribelle che nei giorni e nelle esperienze vissute assieme ha sempre lottato, come me e con me, per questo sogno. Questa canzone è il mio modo di dirgli grazie per tutto quello che mi ha e ci ha lasciato e un invito per tutti a non arrendersi mai e, come si era scritto Michele sulla pelle, a “crederci sempre”!