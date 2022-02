Miss Mamma Sorriso, tra tik toker e la playlist del buonumore

In Mamma Posso fare il Tik Toker? Vanessa Padovani accompagna il lettore nel mondo delle mamme digitali tra racconti, aneddoti, esperienze personali per diventare una mamma al passo con la società 3.0, che si destreggia su Tik Tok senza impazzire e ha la consapevolezza che mondo social e reale non sono distanti; i social se correttamente utilizzati possono unire le persone soprattutto in momenti di difficoltà e permettono di condividere esperienze e valori regalandoci spesso un sorriso

Ho pensato a una playlist che trasmettesse allegria e buonumore, sono una persona positiva e solare che non perde mai di vista questo atteggiamento travolgente e ottimistico.

Pharrel Williams - Happy

Happy è una canzone che mi trasmette adrenalina allo stato puro, la mattina appena sveglia mi da la carica e la grinta giusta per affrontare la mia giornata dinamica di mamma con tre figli maschi



Jovanotti - L’ombelico del mondo

Jovanotti è un mito, in particolare questa canzone ha segnato il periodo più spensierato della mia adoloscenza. Anche qui la carica non manca, a pallettoni!



Outkast - Hey ya!

Una grande energia per questo brano che mi fa scatenare, facendo uscire letteralmente il lato più “ divertente” del mio essere mamma, moglie e donna.



Bobby McFerrin - Don’t worry,be happy

Questa canzone è stata la colonna sonora della mia infanzia e tutte le volte che l’ascolto mi rimanda una sana positività.



Ice cube - It was a good day

Mi trasmette energia e mi stimola a creare nuovi contenuti, l’ascolto quando devo creare nuovi contenuti video pe le mie pagine social insieme ai miei figli!!!



Lunapop - 50 Special

I lunapop oramai non ci sono più, ma hanno rappresentato la grande voglia di libertà dei primi anni 2000 da ragazzina, una canzone che ancora oggi canto a squarciagola. Il gruppo era nato a bologna e mi ricordo ancora quando in vespa ci spostavamo sui colli emiliani, cantando questa canzone!



Alex Britti -La vasca

Una canzone che mi ricorda i primi amori, erano i primi anni in cui cominciavo ad uscire da ragazzina!



Morcheeba - Rome wasn’t built in a day

È stata la prima canzone che mi fa ricordare il periodo della scuola, ce l’aveva fatta tradurre una professoressa delle medie, la prima canzone in inglese che ho imparato per bene!



Billly Joel- Just the way you are

La parte romantica e sensibile di me, a tratti malinconica, ogni tanto ci vuole anche questo!



Justin Timberlake- Can’t stop

Only good vibes con questa canzone, perfetta colonna sonora per fare passeggiate insieme alla famiglia o anche per fare sport. In più questa canzone mi lega anche all’infanzia del mio ultimo filgio Mathias, mi ricorda i primi momenti con lui.