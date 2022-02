Paolo Conte, Via con me: il docufilm stasera in tv

La sera di giovedì 17 febbraio, andrà in onda su Rai 3 alle 21.20 un nuovo appuntamento con la musica, a meno di una settimana dal film biografico sulla carriera di Caterina Caselli. Questa volta però la serata sarà dedicata a Paolo Conte con il docufilm Paolo Conte, Via con Me di Giorgio Verdelli e proposto in prima visione assoluta. Tra i maggiori esperti internazionali di musica, Verdelli ha già firmato docufilm di successo, da Pino Daniele. Il tempo resterà, vincitore del Nastro d’Argento documentari nel 2018, a Mia Martini - Fammi sentire Bella. Guidati dalla voce narrante di Luca Zingaretti , Paolo Conte, Via con Me guiderà lo spettatore in un viaggio tra parole, musica e poesia alla scoperta della storia personale e musicale del grande artista astigiano.

Paolo Conte, la trama del docufilm Via con Me

Nonostante sia un documentario e non si possa parlare esplicitamente di trama, Paolo Conte, via con me si prospetta ugualmente come un lungo viaggio, un intreccio di note, versi e parole attraverso canzoni, concerti, interviste e riflessioni di uno degli artisti italiani più grandi degli ultimi 50 anni. In poco più di 90 minuti, lo spettatore potrà percorrere la vita personale e artistica di Conte, grazie alle canzoni più amate dell’artista, comprese quelle scritte per grandi interpreti come Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli e Bruno Lauzi. E sebbene la musica sia protagonista indiscussa, non viene dimenticata la passione per ogni forma d’arte da parte del musicista, dal jazz, alla pittura, passando per il cinema e gli insospettabili diritto ed enigmistica. Paolo Conte, Via con Me è una lunga intervista dai toni intimistici in cui Giorgio Verdelli accompagna passo dopo passo in un racconto tenero, ironico ed elegante di Paolo Conte tra curiosità inedite e già note.