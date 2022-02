Musicultura 2022, 61 finalisti e tra i protagonisti Donà e Vecchioni

approfondimento

Cristina Donà sarà protagonista la prima serata, che conosce da alcuni anni questa realtà: “Avere la possibilità di partecipare a questa manifestazione, che premia la creatività anche con un sostegno economico, per chi fa già parte della musica è un modo per entrare in una collettività, ed è prezioso. Fisicamente si incontrano altri musicisti e mondi musicali e spesso è una avventura che arricchisce chi partecipa: è un bel nutrimento. Le nuove generazioni hanno antenne che captano meglio di altri la realtà, una realtà frantumata e guidata dalla tecnologia. La musica è il riflesso di questa nuova modalità e deve fare rientrare nel suo linguaggio suoni, frantumazione e varietà. Nulla suona datato nelle cose nuove che ho ascoltato”.



Collegato via telefono Roberto Vecchioni perché zoom non gli funziona: “Sono un uomo dell’Ottocento sotto questo punto di vista. La lingua cambia costantemente e quella della canzone oggi è sintetica e rapida. Noi viaggiamo su due binari che ogni tanto si incontrano: una lingua letteraria e poi quella di un mondo tecnologico dei giovani che dobbiamo ascoltare. Sento cose bellissime nel nuovo assetto linguistico della canzone. Sono un romantico ma ascolto quello che accade. Oggi c’è la scarnificazione dell’amore, il sentimento si sta perdendo. Nell’ultimo Sanremo, che non erano male, mi hanno interessato alcuni brani che hanno adottato una lingua nuova. Chi scrive canzoni, e le manda a Musicultura, vive un mondo di valori che non vuole fare morire e noi dobbiamo entrare in questi nuovi modi di espressione. La melodia sta perdendosi e dobbiamo evitarlo. Alessandro Magno impone la koinè a tutto il mondo che ha conquistato: all’inizio nessuno la comprende poi diventa un linguaggio universale e dunque le forme di espressione vanno amate, blandite. Il dialetto è la perla della cultura italiana, non può e non deve morire anche se spesso non ha contatti con la lingua italiana: ora dobbiamo assimilare dove sono arrivati i giovani con il loro linguaggio, a questo mondo tutto deve sopravvivere, con i cambiamenti che porterà il tempo. Quel che conta è che le parole e le canzoni emozionino. Non importa l’età di chi partecipa a Musicultura, conta il fanciullino che vive in noi. La bellezza non ha età, solo si esprime in modo diverso a seconda delle epoche. Ho un senso magico della vita e credo che sforzarsi a immaginare quello che può accadere aiuta a farle...accadere. Io ho un età che sogno per gli altri, mentre una volta ero egoista, pensavo solo a fare accadere cose per me”. Roberto Vecchioni si sofferma sulla sofferenza legata alla DAD: “Una cosa è guardarsi negli occhi e capire se uno studente ha amato quello che hai detto. Ci si abitua alla tecnica ma scrivere a mano resta una cosa e farlo al pc un’altra. Quello che conta è la fuoriuscita del cuore che costruisce la cultura, la mente la cataloga."