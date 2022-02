Caudio Baglioni positivo al Covid, posticipati alcuni concerti del tour

Il covid non ha risparmiato neanche Claudio Baglioni . Erano già stati posticipati i concerti di Torino, Saint Vincent e Asti, a causa di una laringite. A seguito dell’iniziale diagnosi, l’artista si è sottoposto al test risultando positivo e verranno pertanto posticipati anche i concerti previsti a Cremona e Venezia. Questi i concerti che verranno riprogrammati al più presto Lunedì 14 febbraio - Teatro Regio di TORINO Martedì 15 febbraio - Palais di SAINT VINCENT (AO) Giovedì 17 febbraio - Teatro Alfieri di ASTI Venerdì 18 febbraio - Teatro Ponchielli di CREMONA Domenica 20 febbraio - Teatro Malibran di VENEZIA I biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date.

Dodici Note Solo è il concerto più appassionante, esclusivo, unico dell’artista, un nuovo percorso d’arte nell’arte. Il tour vedrà Claudio Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d'Italia. Dodici Note Solo segna il grande ritorno della musica dal vivo: la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata completa. Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto: “Le dodici note –commenta–costituiscono l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, sono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo errore, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica".