Chai Tea with Heidi, il duetto di Heidi Klum con Snoop Dogg

Dopo una breve parentesi nel 2006, la top model tedesca Heidi Klum torna a cimentarsi con un singolo scritto per essere la sigla del programma televisivo Germany’s Next Top Model. Con lei in Chai Tea with Heidi, Snoop Dogg e il duo di producer WeddingCake Condividi

Sarà per la vicinanza al marito Tom Kaulitz dei Tokio Hotel, o per la voglia di dare una nuova impronta alla sua carriera da top model, stilista e conduttrice televisiva, che Heidi Klum ha scelto di dedicarsi al mondo della musica. È finalmente on air sulle migliori piattaforme digitali il singolo di debutto Chai Tea with Heidi cantanto dalla star tedesca in compagnia di WeddingCake e Snoop Dogg. Si tratta in realtà della seconda release per Heidi Klum che già si era cimentata nel canto e interpretazione di un brano nel 2006 con Winter Wonderland.

Heidi Klum debutta nella musica con Chai Tea with Heidi Una notizia che aleggiava già da tempo e che ha trovato conferma lo scorso 14 gennaio quando la top model tedesca ha pubblicato il suo secondo singolo ufficiale – dal titolo Chai Tea with Heidi – su tutte le migliori piattaforme per lo streaming musicale. In collaborazione con il duo di producer WeddingCake e uno dei veri e propri capostipiti del rap, Snoop Dogg (che si è esibito ieri al Super Bowl Halftime Show 2022), Chai Tea with Heidi arriva a sedici anni esatti dal primo esperimento di Klum con la musica in Winter Wonderland. L’idea di un nuovo singolo pare essere nata in occasione della nuova edizione di Germany’s Next Top Model che, orfana di una sigla, ha spinto la conduttrice a “fare qualcosa di divertente”, come ha lei stessa ammesso. Nasce così un perfetto singolo dance/urban, in grado di unire il flow inconfondibile di Snoop Dogg alla voce di Heidi Klum che canta il ritornello di Baby Jane di Rod Stewart, messa ancora più in risalto dalla produzione di WeddingCake con il marito Tom Kaulitz e Devon Culiner.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie