Heidi Klum festeggia a Capri il secondo anniversario con Tom Kaulitz

Vacanze italiane (Le star in vacanza in Italia, da Bono Vox in Liguria a George Clooney. FOTO) per Heidi Klum, anche lei sedotta dalle bellezze della penisola per questa estate che segna il ritorno dei vip internazionali nelle più celebri località del Mediterraneo. La supermodella è tornata a Capri con tutta la famiglia per festeggiare il secondo anniversario di nozze col cantante Tom Kaulitz. I due, nel 2019, avevano scelto proprio le acque cristalline dell'isola campana per rinnovare le promesse di nozze a bordo di uno splendido yacht: il celebre Christina O.

Giorni felici nell'isola blu Giorni di vacanza, di divertimento e di tenerezza per Heidi Klum, felice ed innamorata più che mai del suo Tom Kaulitz, protagonista degli scatti più recenti comparsi sul suo seguito profilo Instagram ufficiale. La modella è al settimo cielo per il ritorno sull'isola dove due anni fa, proprio in questi giorni, rendeva ancora più salda la sua unione con cantante dei Tokyo Hotel.

approfondimento Heidi Klum e Tom Kaulitz, la storia d'amore della coppia Tante le foto condivise per i follower ma ancora più fitte sono le Instagram Stories dove la modella e il cantante si mostrano insieme a bordo di uno yacht con i celebri scogli capresi sullo sfondo. Nelle Stories non manca lo spazio per aperitivi in compagnia con tanto di Spritz, vassoi colmi di frutti di mare crudi, gite sulla terraferma sulle strade dell'isola blu e tanti altri momenti di spensieratezza a piedi nudi. La modella tedesca è sempre sorridente, come ha scritto lei stessa in uno dei recenti post che suona come una dedica aperta a suo marito: “Hai messo il sorriso più grande sulla mia faccia”, scrive, e poi pubblica una foto del giorno del Sì, uno scatto del 3 agosto 2019, che mostra i neo-sposi nei loro abiti nuziali, splendidi e raggianti, entrambi vestiti di bianco.

In un'altra splendida foto in bianco e nero, la coppia è abbracciata sul letto. Accanto a loro, due caffè con sopra disegnati due cuori.