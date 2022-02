Snoop Dogg denunciato per violenza sessuale

Il rapper americano e il suo collaboratore Bishop Don "Magic" Juan sono stati accusati di molestie. Snoop ha risposto su Instagram: "È iniziata la stagione dei cercatori d'oro" Condividi

ll rapper americano Snoop Dogg è stato denunciato in California da una delle sue ex ballerine con l'accusa di violenza sessuale nei suoi confronti e nei confronti di una sua collega. L’artista, che dovrebbe esibirsi nell'intervallo di metà partita della prossima finale del Super Bowl, domenica prossima, avrebbe costretto la donna a compiere atti di sesso orale nel 2013, durante le riprese di uno show televisivo.

La violenza dopo un concerto L’ episodio della presunta violenza sarebbe avvenuto dopo un concerto. La causa, depositata in sede civile presso la corte federale, prende di mira anche Don "Magic" Juan, il cui vero nome è Donald Campbell e presentato come il "consigliere spirituale" di Snoop Dogg. Secondo quanto riportato dai media americani, la donna all’epoca era una ballerina e si esibiva sul palco per l'artista e altri rapper. Dopo una serata nello studio di Snoop Dogg , Campbell si sarebbe offerto di accompagnarla a casa, ma in realtà l'avrebbe portata a casa sua dove, "sfinita, si è addormentata". Sempre secondo la donna, l’aggressione a sfondo sessuale sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino, prima di essere riportata allo studio di Snoop Dogg per un'audizione. Nonostante il contesto, la ragazza ha raccontato di aver accettato "nella speranza di far avanzare la sua carriera". Una volta in studio, si sarebbe sentita male e sarebbe andata in bagno. Secondo le accuse Snoop Dogg avrebbe colto l'occasione per aprire la porta del bagno dove l'avrebbe costretta a fare sesso orale.

La risposta di Snoop Dogg: “È iniziata la stagione dei cercatori d’oro” La ballerina ha chiesto risarcimenti per un importo imprecisato. Per ora nessuna risposta ufficiale è arrivata dai legali di Snoop Dogg e di Bishop Don “Magic” Juan. Tuttavia, il rapper americano ha pubblicato su Instagram un post in cui è scritto: “È iniziata la stagione dei cercatori d’oro. State attenti novellini, mantenete alta la guardia”.