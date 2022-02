Pacifico in Studio - Dove aspettano le canzoni: l'artista torna live

Il cantautore e autore Pacifico torna sul palco con Pacifico in Studio - Dove aspettano le canzoni, quattro speciali appuntamenti (24 febbraio, 10 marzo, 7 aprile e 5 maggio) al Volvo Studio Milano (Viale della Liberazione angolo Via Melchiorre Gioia, Milano). Quattro concerti-conversazioni in cui Pacifico, insieme ai suoi ospiti, indagherà sul perché si scrivono, si cantano e si ricordano per sempre le canzoni: un dialogo ambientato in una stanza immaginaria, piena di ricordi, strumenti, lampade, tappeti e scatole di libri in cui mettere ordine seguendo le note di una canzone.

Pacifico sarà accompagnato sul palco da Antonio Leofreddi (viola) e affiancato da ospiti annunciati e altri a sorpresa, per cercare di capire perché si scrivono, si cantano, si ricordano per sempre le canzoni. Canzoni Fossili è il titolo della serata del 24 febbraio (ospite a sorpresa), cui seguiranno altri tre appuntamenti Canzoni di rabbia e divertimento il 10 marzo (ospite il giornalista Enzo Gentile), Canzoni che diventano grandi il 7 aprile (ospite il musicista e produttore Vittorio Cosma) e Canzoni ancora da scrivere il 5 maggio (ospite il cantautore Giovanni Truppi, con il quale Pacifico ha recentemente co-scritto il brano Tuo padre, mia madre, Lucia presentato al 72mo Festival di Sanremo).



Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21. Ingresso con consumazione obbligatoria fino a esaurimento posti (prenotazione obbligatoria su https://platform.eventboost.com/e/pacifico-canzoni-fossili/30295). L’entrata è consentita solo con super green pass e mascherina FFP2.