Carola Campagna con Ora No guarisce gli errori del cuore: il video

Il mio singolo Ora No parla di una storia d'amore malato ed opprimente, purtroppo una tematica sempre molto attuale e che fin troppe persone vivono e hanno vissuto. Descrive l'ossessione di una persona che per la sua insicurezza cerca di controllare lei con l'obiettivo di plasmarla a sua immagine ed isolarla da tutto ciò che la riguarda.

Questo amore, che tale non può essere definito, svanisce e si trasforma in paura. Ora No è un grido di riscatto, è la forza di poter dire stop alle situazioni che fanno male, è la forza per poter urlare a tutti che solo noi decidiamo per la nostra vita e la nostra felicità. Abbiamo tutti il diritto di essere felici, quindi solo noi abbiamo il diritto di decidere per la nostra felicità e per le nostre scelte.



Ho scritto questa canzone rivivendo una spiacevole esperienza passata, cercando quindi di raccontarla nel modo più delicato possibile e provando a trasmettere anche quell'Ora No che mi ha consentito di rialzarmi e andare avanti senza farmi condizionare troppo dal passato. Dopo circa un mese dall'uscita del singolo, finalmente posso presentare il videoclip su cui ci siamo concentrati molto, cercando di rappresentare al meglio quello che descrive il testo. Grazie all'aiuto di professionisti, sono riuscita a porre davanti alla telecamera sia la Carola piccola, sola e ferita da questo amore malato, che la Carola che prende in mano la sua vita con determinazione e amore verso sé stessa. Il video vi farà tuffare per qualche minuto in una storia che, nonostante gli intrecci, ha solo risvolti positivi. Sarà cruciale focalizzarsi su un inizio burrascoso, in cui vorrei solo cancellare tutto e scappare via, e sul finale che mi vede prendere in mano la mia vita e mi fa tenere alle spalle un'esperienza negativa. Auspico che questo video, e le parole della mia canzone, possono essere di aiuto e di ispirazione a chi vive o ha vissuto situazioni negative, come la mia.