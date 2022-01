Francesca Michielin pubblica il suo primo romanzo Il Cuore è un Organo

Esce il 15 marzo Il cuore è un organo (Mondadori), romanzo d’esordio della cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, preordinabile da oggi su tutti gli store online: “Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico.

Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo. La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un libro?”, e ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell’amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature".