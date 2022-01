Charlie Puth, pubblicato il videoclip del nuovo singolo Light Switch

Il videoclip del brano è stato diretto da Christian Breslauer, come raccontato dal cantante in un commento su YouTube

Charlie Puth ha proseguito: “Volevo raccontare con ironia tutte le cose di noi stessi che alcune volte proviamo a cambiare per catturare quell’amore non corrisposto, quando in realtà dovemmo cambiare le nostre vite solo per il nostro beneficio e per nessun altro”.