Leo Cabid canta l'Assenzio che rende pazzo l'amore: il video

Sono Leonardo Cabiddu, ma per la mia professione ho modificato in Leo Cabid il nome d’arte. Nasco ad Arzignano, in provincia di Vicenza nel 2003, ma la mia famiglia

( il mio papà) ha origini sarde. Il 24 Gennaio presenterò il mio primo singolo inedito, “Assenzio”. Scritta da Giorgia Brunello autrice della Jericho Records e prodotta dal mio produttore Yorick, la canzone anticipa un progetto molto importante. Sono stato scoperto nell’ottobre 2021 dalla discografica e mia Manager Maria Totaro e sono felice di presentare questo nuovo lavoro e parlarvi di me. Nel testo viene descritto un aspetto dell'amore, quello che per definirsi tale deve contenere un pizzico di follia. Un “amore malato” che, a causa di questa intemperanza, crolla. Per questo motivo viene dunque paragonato all’assenzio, il distillato alcolico che, se abusato, può addirittura causare allucinazioni. E dunque inebriati da questo sentimento folle si può viaggiare con la mente in luoghi meravigliosi, con gli occhi coperti dalle mani, mentre fuori ci potrebbe essere la guerra. La storia è ambientata a Roma, città splendida ma che può rivelarsi triste se ti trovi a passeggiare di notte, da solo, senza nessuno a cui stringere la mano, proprio come accade al protagonista. Il pensiero corre alla partner, a dove si trovi in quel momento, anche se coperta dallo stesso cielo e bagnata dalla stessa pioggia. E un verso della canzone recita “l’asfalto che bagna le suole si prende cura di te”, visto che lui adesso non potrà più farlo. Personalmente definisco la musica il mio “assenzio”: per me è tutto, è la mia ragione di vita. Mi ha sostenuto e aiutato nei momenti tristi e difficili, facendomi da protezione in tante situazioni spiacevoli. Soffro di balbuzie e questo difetto mi ha creato tanto disagio e imbarazzo. L'unica strategia che trovavo per affrontare tutto questo era cantare!



Maria Totaro mi scopre in un contest radiofonico, “Talento al Centro”, organizzato in Puglia da Gianluca Zizza, direttore artistico di Radio Ciccio Riccio. Vinco ex –equo con l’artista Kvstrid e firmo un contratto di produzione e di management con Yorick e Maria Totaro per Jericho Records. Ho partecipato a varie competizioni canore, tra le quali Sanremo Young nel 2019, prima esperienza che mi ha fatto capire il mondo della musica dal punto di vista televisivo. Successivamente mi sono preso un periodo di pausa, deciso ad intraprendere un percorso di crescita, sia tecnico, che personale. Il mio obiettivo un percorso sano non escludendo I talent perché penso siano senza dubbio un importante trampolino di lancio, dove puoi arrivare a conoscere profondamente il mondo che ruota intorno alla musica a 360°. Certamente mi sento fortunato ad avere un grande team alle spalle. Il mio futuro lo vedo interamente occupato dalla musica, ne voglio fare il mio lavoro perché penso che nulla mi riesca così bene! Voglio calcare il palco e portare le mie canzoni per far sentire ed ascoltare la mia essenza, il mio essere più profondo.